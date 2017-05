Vote à Genève: une logistique bien rodée

A Genève, première circonscription consulaire française dans le monde, les opérations de vote pour le deuxième tour de la présidentielle se sont déroulées sereinement dimanche. Il y avait moins de queue que pour le 1er tour.

Des mesures logistiques ont été prises dans certains bureaux pour fluidifier les allers et venues des votants, a indiqué à l'ats Marine Lugagne, attachée de presse du Consulat général de France. A la caserne des Vernets, les électeurs arrivaient sans interruption et étaient rapidement dirigés vers le bon bureau de vote. Lors du premier tour, il y a deux semaines, le taux de participation des personnes inscrites au Consulat à Genève était de 53.09%. Le centre de vote installé à Champel avait enregistré un pic à plus de 60%.

Difficile pour l'heure de dire si la participation pour le 2e tour sera identique. La météo maussade pouvait en effet jouer un certain rôle ainsi que le marathon qui se déroulait le même jour au bout du lac. Cette manifestation sportive attire plus de 17'000 personnes. Il est aussi probable que le taux d'abstention sera plus élevé.

Discrétion devant l'urne

A la sortie du Centre des Vernets, les électeurs étaient plutôt discrets par rapport au nom inscrit sur le bulletin glissé dans l'urne. Une femme espère surtout que Marine Le Pen ne passera pas. Un homme, qui attendait sa compagne partie dans l'isoloir, a déclaré ne pas vouloir voter. «De toute façon, ça ne changera rien!». La Suisse accueille la plus grande communauté française installée à l'étranger. Au total, 127'371 personnes sont inscrites sur la liste électorale consulaire et peuvent voter en Suisse, notamment dans les 19 centres de votes répartis en Suisse romande. (ats/nxp)