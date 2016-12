2016 a été faste pour les explorateurs vaudois

Les deux premiers ont bouclé un tour du monde à bord d’un avion solaire révolutionnaire (Solar Impulse II) , sans consommer la moindre goutte de carburant.

Le troisième, désormais basé à Dubaï, vient d’effectuer un vol avec les Alpha Jets de la Patrouille de France, une minuscule aile motorisée sur le dos en guise de fuselage.

Quant au quatrième, il se prépare pour un vol stratosphérique, à la frontière de l’espace. Dans un autre avion solaire (Solar Stratos), tout aussi révolutionnaire que le premier.

Le cinquième, dont la dernière expédition de près de 30'000 km (Pole 2 Pole) le mènera aux antipodes de la Terre, est actuellement pris dans les glaces de l’Antarctique, qu’il s’apprête à parcourir à skis, tiré par une voile. Il poursuivra ensuite avec une traversée du Pacifique à bord du Pangaea.

Dans l’ordre, Bertrand Piccard et André Borschberg (Solar Impulse), Yves Rossy (Jetman), Raphaël Domjan (SolarStratos) et Mike Horn (Pole 2 Pole), ont vécu une année 2016 faste. Et ont fait rayonner loin à la ronde le canton de Vaud, dont ils sont originaires ou dans lequel ils ont vécu longtemps, grâce à des couvertures médiatiques mondiales. «De là à dire qu’il n’y en a point comme nous, il n’y a qu’un pas», sourit dans une boutade André Borschberg, qui vit à La Côte depuis des décennies.

Cercle vertueux



Le canton de Vaud serait-il donc devenu producteur mondial d’aventuriers? «Steve Fossett n’est plus là et on n’entend plus beaucoup parler de Richard Branson, mais, heureusement, il reste les Vaudois. Nous n’avons pas accès à la mer, mais le besoin d’expéditions est très fort ici, ça se sent, notamment depuis Alinghi», observe Raphaël Domjan.

Bien occupés chacun de leur côté à mener leurs projets, les aventuriers vaudois n’en oublient pas leurs pairs pour autant. «Quand on s’intéresse à l’aventure et à l’exploration, il est évident que les projets des autres nous intriguent et nous plaisent. Car on sait ce qu’il y a derrière: les rêves, les succès mais aussi les sacrifices et les galères par lesquelles il faut passer. Tout ça crée une solidarité, une admiration entre nous. Ainsi, bien sûr, qu’une émulation. Lorsque quelqu’un fait quelque chose, cela va inspirer les autres», explique Bertrand Piccard.

Si Mike Horn, actuellement au beau milieu de l’Antarctique, n’a pu être joint à temps et qu’Yves Rossy n’a pas souhaité s’exprimer, Bertrand Piccard, André Borschberg et Raphaël Domjan ont, eux, accepté de livrer leur regard sur les projets «des autres». (24 heures)