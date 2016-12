2017, année touristique.ch.vd

Là-haut sur la montagne et sur les lacs, il y a un beau pays

Qui célèbre le centenaire de sa promotion touristique





En 2017, cela fera 100 ans tout rond que la Suisse promeut de façon officielle son beau pays. Suivant une idée portée par un pionnier en la matière, l’hôtelier et conseiller national de Zermatt, Alexander Seiler. Nommément, Suisse Tourisme a remplacé en 1995 le vénérable Office national suisse du tourisme (ONST). Mais la mission, avec un franc fort, de la neige à géométrie variable et un parc hôtelier vieillissant, s’est encore corsée. La célébration du centenaire passera par Zurich, Winterthur et Lausanne.

D’abord dans le beau Museum für Gestaltung, qui fait la part belle à la communication visuelle et au design. Entre mars et juillet. Avec un focus sur l’affiche qui a joué un rôle crucial dans les balbutiements de la promotion touristique suisse. Le Musée de l’Elysée, dès le 24 octobre, et la Fondation suisse pour la photographique ont demandé à cinq photographes de renommée internationale – Alinka Echeverría (Mexique/GB), Shane Lavalette (USA), Eva Leitolf (Allemagne), Simon Roberts (GB) et Zhang Xiao (Chine) – de questionner l’image de la Suisse via leur objectif. En leur donnant carte blanche.

Ce centenaire passera aussi par la thématique du «retour à la nature». Le programme sera dévoilé à Lausanne à partir du 20 avril. Tout au long du fameux Grand Tour de Suisse lancé en 2014, des bornes électriques parsèmeront désormais le parcours pour que les 1600 km puissent également se faire en véhicule électrique.

En marge, citons aussi qu’on pourra voguer sur le lac des Quatre-Cantons sur le MS 2017, le premier bateau climati­quement neutre de Suisse. Enfin, dans le sillage du WellnessHostel4000 ouvert à Saas-Fee l’an dernier, les auberges de jeunesse du pays poursuivent leur mutation vers un accueil plus personnalisé et moins «dortoirs qui sentent la vieille chaussette». Elles investiront un hôtel et sanatorium des années 1930, classé monument historique, à Crans-Montana: le Bella Lui, «belle lumière» en ancien dialecte valaisan. Le must sera probablement d’y dormir dans sa chambre d’époque.

Aquatis ouvre ses portes

Les écailles du bâtiment sphérique d’Aquatis scintillent depuis plus d’une année sur les hauts de Lausanne. Les vraies – celles des quelque 10 000 poissons peuplant cet espace dédié à la découverte de la faune et de la flore d’eau douce – se dévoileront au grand public d’ici quelques mois. L’ouverture de ce grand centre d’attraction, enrichi d’une dimension scientifique, est prévue l’été prochain. Avec ses 50 aquariums, terrariums et vivariums, accueillant également une centaine de reptiles et amphibiens, Aquatis invite le public à un voyage à travers les cinq continents. La scénographie de cette exposition sur deux niveaux se veut immersive, inspirée du cinéma. Pour faire barboter ce petit monde, comptez tout de même deux millions de litres d’eau douce…

Le chantier a connu quelques retards, notamment pour intégrer une bonne partie des anciens pensionnaires du Vivarium de Lausanne à la muséographie. La construction de cet ambitieux projet du groupe Boas – également propriétaire des Bains de Saillon ou du Centre thermal d’Yverdon-les-Bains – a démarré en mai 2014. L’Hôtel Aquatis a déjà été mis en service en mars 2015. L.P

Lavaux au patrimoine mondial

Voilà dix ans que le vignoble en terrasses de Lavaux figure dans la liste des paysages culturels vivants du Patrimoine mondial de l’Unesco. Une occasion de célébrer la reconnaissance de ce panorama. Cela ne se fera pas au travers d’une grande fête populaire – la Fête des Vignerons suivra deux ans plus tard – mais avec plusieurs événements.

Les deux principaux sont la parade navale de la CGN, qui aura lieu pour la première fois sous le vignoble, le 21 mai. Sa pente offrira un point de vue inédit sur le ballet mécano aquatique. En septembre, Lavaux Passion célébrera la région comme à son habitude. «Mais cela ne tournera pas qu’autour du vin, révèle Emmanuel Estoppey, gestionnaire du site de Lavaux. Le classement au patrimoine mondial concerne tous les habitants de Lavaux et l’événement présentera la région sous toutes ses formes en accueillant notamment ses artisans.»

Entre deux, toutes les manifestations publiques seront invitées à collaborer avec cette année anniversaire. Il en va ainsi du prochain Cully Jazz, qui présentera une exposition sur les quais et des ballades musicales dans le vignoble. Et en juin, la région pourra inaugurer son centre des visiteurs, qui expliquera le fonctionnement de ce site majestueux. A.DZ (24 heures)