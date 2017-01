A fond les bobs au Chalet-à-Gobet!

A vos skis! A vos bobs! A vos luges! Le tapis magique de Télé Leysin - Les Mosses - La Lécherette SA, qui se charge depuis trois hivers de faire remonter la pente aux amateurs de neige du côté du Chalet-à-Gobet, est à nouveau en service. «Lors de son lancement il y a trois saisons de cela, ce tapis magique avait enregistré un énorme succès avec une trentaine de jours d’activité. L’hiver dernier, il en avait enregistré seulement une dizaine. On croise les doigts pour cette saison», déclare Patrice Iseli, le chef du service lausannois des Sports. Le remonte-pente est ouvert ce mercredi de 13 h à 16 h, et ces samedi et dimanche de 10 h à 16 h 30. Après, ce sera en fonction de la météo.

Les forfaits sont les suivants: 4 francs de 10 h à 13 h, 5 francs de 12 h 30 à 16 h 30 et 6 francs pour la journée complète de 10 h à 16 h. (24 heures)