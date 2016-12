Au feu, les pompiers, y a le sapin qui brûle!

«Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure.» Derrière l’éloge, le majestueux arbre de Noël trônant au milieu du salon cache un vice sournois: ses délicates branches d’épines sont hautement inflammables. Chaque année, le même scénario: des camions de pompiers déboulent, sirènes hurlantes, pour éteindre des sapins – ou des couronnes de l’Avent – transformés en véritables torches. Comment éviter que la magie de Noël ne tourne au cauchemar de suie et de cendres?

Vigilance

«Les causes principales de ces incendies sont la négligence – soit les bougies laissées sans surveillance – et l’inattention, c’est-à-dire laisser des enfants ou des animaux seuls en présence de bougies», rappelle Claudia Dormeier Freire, chargée de communication à l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie (ECA).

Malgré les campagnes de prévention, les statistiques ne baissent pas autant qu’on pourrait l’imaginer. En 2015, l’ECA enregistrait six feux de sapins, un de couronne de l’Avent et 59 de bougies. En termes de coûts, cela représente un peu plus de 800 000 francs.

Bien sûr, la solution la plus radicale est de remplacer les traditionnelles bougies par des guirlandes électriques. Sacrilège! crient certains, pour qui un sapin sans bougies authentiques s’apparente à un Noël de pacotille. Bien. Mais qui voudra vivre un réveillon traditionnel devra prendre quelques mesures de précaution.

Première étape: le choix du sapin. Veillez à acheter un arbre de la première fraîcheur. Pour dénicher la perle rare, il suffit de serrer une branche entre le pouce et l’index et de la tirer vers soi. Si plus de huit épines vous restent dans la main, renoncez: ce sapin… sent le sapin. Une fois l’heureux élu désigné, installez-le sur un support stable et placez son pied dans l’eau. Décorez-le tout en veillant à fixer les bougies à distance des guirlandes et des rideaux.

Un seau d'eau prêt

Lorsque le sapin brille de mille feux, gardez un œil sur Mistigri et sur les bambins impatients d’ouvrir leurs cadeaux. Enfin, placez un seau d’eau, un arrosoir ou un extincteur à proximité. Une fois le réveillon terminé, n’oubliez pas qu’un sapin sèche vite. Il est donc indispensable de le jeter dès que ses branches présentent des signes de fatigue.

L’ECA insiste: «Si le feu se déclare, surtout s’il est tout petit au début et paraît maîtrisable, appelez sans perdre de temps le 118! N’ayez aucune crainte de vous sentir coupable ou d’avoir l’air ridicule vis-à-vis du voisinage si, entre-temps, le feu a pu être éteint.»