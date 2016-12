Au moment de mettre les petits plats dans les grands, gare à vos doigts!

La période des Fêtes est souvent celle des expériences culinaires. Ou encore celle de la consommation de produits dont on a peu l’habitude. Le tout saupoudré d’un petit stress de fin d’année arrosé aux tensions familiales. Un cocktail idéal pour l’inattention d’une seconde qui suffit à s’entailler méchamment la main.

De Noël à Nouvel-An, la Suva déclare une augmentation de 40% des «accidents non professionnels impliquant un couteau ou un cutter». Le reste de l’année, environ 700 cas sont enregistrés chaque mois. Ils passent à 1000 en décembre, avec un pic la veille et le jour de Noël, dont la moitié aux fourneaux.

En tête des lames qui blessent, on trouve les couteaux à viande, suivis de ceux à pain. On peut y ajouter une coupure classique des Fêtes: le petit couteau à huîtres se fichant dans l’intérieur de la main ou dans le pouce. L’entaille comporte en plus le risque que des bris de coquillage se logent dans la plaie.

Marcel Lesoille, écailler multiple champion du monde – plus de 2000 huîtres à l’heure – ne s’est pourtant planté qu’une seule fois sa lame dans le pouce. «C’était à cause du caoutchouc d’une caméra. Le monsieur qui filmait s’est trop approché de moi et m’a fait riper», précise le professionnel. Quel est son secret? «Beaucoup de gens font l’erreur de pousser le couteau sur l’huître. C’est le contraire qu’il faut faire!»

Couteau de chasse pour emballer des cadeaux

C’est aussi hors de la cuisine que le mois de décembre est mauvais pour les mains. La Suva explique: «Un assuré s’est entaillé la main en utilisant un couteau de chasse pour emballer des cadeaux; une assurée s’est coupé le bout d’un doigt en testant son nouveau couteau.»

Au chapitre de la prévention, il y a un réflexe à toujours avoir: couper de sorte qu’un dérapage potentiel du couteau ne puisse jamais blesser l’autre main. Une fois l’accident arrivé, mettre la main sous l’eau froide pour diminuer le saignement, nettoyer la plaie et voir l’étendue des dégâts. Pas besoin d’une eau trop froide. Surélever ensuite le membre meurtri et appliquer une pression directe sur la plaie: une compresse stérile est idéale.

Il faut ensuite être attentif aux répercussions d’une possible lésion profonde. «Si l’on constate un fourmillement, que c’est un peu endormi ou qu’on a une diminution de mobilité, il faut consulter», explique le Dr Laurent Wehrli, médecin associé au sein du Service de chirurgie plastique et de la main au CHUV. Les mains comptent de nombreuses «structures nobles: tendons, nerfs, artères, articulations», très proches de la peau. «Une plaie de 3 mm de profondeur peut par exemple toucher un nerf et nous conseillons de consulter un médecin pour toute plaie dans la paume, à la face palmaire des doigts ou en regard d’une articulation», souligne le Dr Wehrli. Il rappelle que la main bénéficie de ses propres urgences, avenue Pierre-Decker, toute la semaine, de 7 h 30 à 18 h. (24 heures)