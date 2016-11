Bien peu de transparence dans les unions de communes

Dans un canton constitué de 316 confettis communaux, les associations de communes sont devenues incontournables. La Cour des comptes s’est penchée sur leur cas à l’occasion de son dernier rapport, présenté mercredi. L’instance juge leur fonctionnement peu démocratique, notamment en raison du manque de transparence, et les contrôles insuffisants, internes et externes. «Une fois que leurs statuts sont validés, les associations de communes travaillent un peu dans un cocon», résume Frédéric Grognuz, vice-président de la Cour des comptes et responsable de cet audit.

Alliances obligées

Près de 60% des communes vaudoises comptent moins de 1000 habitants. Pour pouvoir remplir leurs missions dans les domaines du scolaire, de la sécurité ou encore des Services industriels, elles sont amenées à collaborer. Il existe actuellement 155 associations de communes qui jouissent d’une personnalité juridique propre. Pour son 38e rapport, la Cour des comptes a sélectionné huit associations et deux groupements forestiers. Des entités qui peuvent être amenées à gérer des budgets beaucoup plus conséquents que les communes elles-mêmes.

Séparation des pouvoirs

En présentant son rapport, Frédéric Grognuz a insisté: «Il faut éviter une mainmise des municipaux sur les associations de communes.» Les conseillers communaux n’ont souvent plus accès à ces entités intercommunales et ne savent pratiquement pas ce qui s’y passe. Une situation gênante, puisque les communes contribuent à leurs charges et couvrent leur déficit. La Cour des comptes plaide pour une meilleure séparation des pouvoirs: «Les membres des Exécutifs ne doivent pas disposer de la majorité des voix dans les organes législatifs des associations.»

Sur les questions financières, le portrait dressé par la Cour des comptes n’est pas très reluisant. Elle constate une quasi-absence de contrôle interne. La mise en place d’un outil de surveillance adapté permettrait de prévenir d’éventuels risques de détournements de fonds et améliorerait la gouvernance, selon la Cour. L’un des audités, le Conseil régional de Nyon, n’est pas pleinement convaincu par cette dernière mesure: «L’implémentation d’un système de contrôle interne peut engendrer un coût disproportionné au regard du bénéfice escompté», écrit-il dans un communiqué de presse.

Guide pratique

Quant au rôle des organes de surveillance, la Cour invite l’Etat de Vaud à préparer un guide pratique pour les commissions de gestion. Elle pense aussi qu’une meilleure coordination de l’activité des préfets dans ce domaine est souhaitable.

Plus généralement, le rapport arrive à la conclusion qu’une «clarification du cadre réglementaire» ne serait pas un luxe. Une observation plutôt bien accueillie par le Canton qui estime important d’avoir une bonne vision du fonctionnement de ces entités. «Pour le Service des communes et du logement, ce travail d’audit sur les associations de communes est bienvenu, assure Corinne Martin, cheffe de Service. Plusieurs pistes intéressantes sont mentionnées dans le rapport de la Cour des comptes.» (24 heures)