Bolle & Cie sort deux fois vainqueur des premiers Lauriers de Platine rouge

Pour ses premiers Lauriers de Platine rouge, le label de qualité des vins vaudois Terravin avait donné rendez-vous à ses dégustateurs à Soleure jeudi 11 mai. La Cave Bolle & Cie, à Morges, a raflé la mise en plaçant deux vins sur le haut du podium. Son Pinot Noir Grand Cru du Domaine Sarraux-Dessous (La Côte, vign. Eric Barbay) sort vainqueur suivi de son Gamaret-Garanoir (Vaud) «Les Dioscures».

Jean-Pierre Cavin, ambassadeur bilingue de Terravin, a posé le décor dans un parfait «Schwytzertütsch»: «Il n'y a pas de Röstigraben pour nos vins, seulement un Röstibrücke.» Organiser cette «première» en Suisse alémanique n'était pas anodin. Les vins vaudois multiplient les opérations séduction pour reprendre une part de marché perdue pour leurs blancs, autrefois vedettes outre-Sarine. «Mais nous voulons aussi montrer que nos rouges sont de haute qualité!» a insisté Philippe Herminjard, secrétaire de Terravin.

Créé en 1963 par la Fédération vaudoise des vignerons, Terravin distingue des vins rouges depuis une vingtaine d'années avec son Label Or. «Mais il n'y en a jamais eu assez en lice pour qu'on lance les Lauriers de Platine (ndlr: le label d'excellence), qui existent pour les blancs depuis 2007», a expliqué Pierre Monachon, président de Terravin.

Jeudi, les dégustateurs romands et les «Verkoster» suisses alémaniques, ont pu se rendre compte du «chemin parcouru», comme l'a évoqué l'oenologue-conseil Philippe Corthay, qui est aussi un des cinq dégustateurs attitrés du label. «En 1989, je voulais arrêter de vinifier des rouges, explique celui qui oeuvrait comme oenologue à la Cave Cidis. Je me disais, «on a tout essayé, et on n'y arrive pas». Puis on a appris comment faire, à l'extérieur, et on a compris de mieux en mieux depuis l'intérieur. Aujourd'hui, je ressens une vive émotion devant tant de qualité.»

En livraison dans la région, le maître-caviste Jean-François Crausaz et le directeur Blaise Hermann, de Bolle & Cie, sont venus chercher leurs récompenses. «C'est incroyable et cela montre que nos vignerons ont su bien maîtriser la situation de l'année 2015 (ndlr: millésime des deux crus primés). Cela montre aussi que nos deux écoles ont du succès: celle du monocépage et vin de domaine, comme celle de l'assemblage, qui peut paraître plus commercial.»

Sur le podium à quatre marches se trouvaient aussi le Gamaret-Garanoir 2015 de la Cave du Consul (Laurent et Nicolas Martin, La Côte, 3e) et le Gamaret-Garanoir-Gamay 2015 de Jean-François Neyroud, à Chardonne (4e). (24 heures)