Cartoriviera fait des petits à Morges et Yverdon

Que ne déniche-t-on pas sur le géoportail Cartoriviera parmi les milliers de géodonnées compilées par les dix communes de la Riviera et celles du Haut-Lac (Villeneuve, Noville, Rennaz, Roche)? Il est possible de faire le point en direct sur les places de stationnement disponibles. On peut prendre connaissance des perturbations de trafic, des chantiers en cours, des mises à l’enquête, ou consulter un plan cadastral voire le tracé des réseaux d’eau. Des outils mesurent même des distances et surfaces ou le potentiel d’ensoleillement de votre maison.

Des données presque toutes en libre accès

Plus ludique, l’internaute peut passer en revue 4500 photos d’archives, d’anciennes cartes remontant au Moyen Age et des vues aériennes de la Confédération jusqu’aux années 1930. «C’est une mine d’informations», pour reprendre l’euphémisme de Daniel Gnerre, papa du concept mis en ligne sur Internet en avril 2011 et premier du genre en Suisse à l’échelle de plusieurs communes.

Aujourd’hui, son bébé enregistre quelque 18'000 visites par mois de la part de professionnels et de particuliers, et jusqu’à 700 par jour. Et il ne cesse d’évoluer. Les ajouts les plus récents datent de mardi: un plan des places de jeu et un aperçu du périmètre de la Fête des Vignerons de 2019.

Les données proposées sont quasi toutes en libre accès. «On parle d’un petit 5% de données sécurisées, explique l’employé de la Ville de Vevey. A titre d’exemple, les policiers peuvent obtenir le code d’accès d’un bâtiment.»

«Un modèle à suivre»

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la géoinformation de 2008 et son homologue vaudoise de 2013, les communes sont tenues de rendre disponibles leurs géodonnées. Dans ce contexte, «Cartoriviera est clairement un modèle à suivre», selon Roger Maurer, désigné pour mettre en place un système analogue pour le district de Morges. «Aujourd’hui, les limites ne sont plus communales, il n’y a qu’à voir le nombre d’associations intercommunales, continue-t-il. A ce stade, seule Morges possède son géoportail. L’association CartoJuraLéman a été constituée en janvier pour mettre en commun les données des 62 communes.»

Sur le géoportail d’Yverdon, né il y a quatre ans, se sont greffées progressivement les voisines Grandson (2015), puis Concise et Yvonand (2016) pour synergiser des données de police des constructions et de cadastre souterrain. «Des données de stationnement seront ajoutées ces prochains jours, annonce Thomas Czáka, responsable du Géoportail Nord vaudois. Une réflexion est prévue ce printemps pour envisager un élargissement à d’autres communes.»

Avec une multitude de petites communes, le Nord vaudois aura la tâche moins aisée que la Riviera. Une plate-forme existante pour la défense incendie sur tout le district montre néanmoins que l’exercice est possible.

Vers un réseau suisse

Le géoportail de la Riviera, qui a coûté 120'000 francs pour sa version 1.0, a été conçu, comme la plupart des autres, à partir du logiciel libre GeoMapFish. Concrètement, cela signifie zéro frais de licence et une totale liberté de développement. «Selon les besoins, ajoute Daniel Gnerre, j’adapte l’outil avec des procédures automatiques, et chaque service entre et tient à jour ses propres données.»

Chaque adaptation circule au sein d’un réseau suisse de responsables tels que Daniel Gnerre, Roger Maurer ou Thomas Czáka. «Nous nous réunissons régulièrement à Yverdon avec des homologues du Tessin, des Grisons, de Neuchâtel, des deux Bâles, de Schwytz ou d’ailleurs pour mutualiser les développements, tant au niveau financier que des idées, explique Thomas Czáka. Nous cernons où sont les besoins en vue de faire évoluer l’outil de manière uniforme.» (24 heures)