«Ce n’est pas un top 10 des lieux où aller jeter une pièce en priant!»

Des sites naturels et autres lieux du canton, comme l’imposante paroi calcaire du Scex que Plliau à Montreux ou les menhirs de Clendy à Yverdon, ont été victimes de rituels menés par un public séduit par la supposée magie des lieux. Des badauds attirés par les propriétés énergétiques des sites répertoriés depuis 2013 par Stéphane Cardinaux, architecte EPFL de formation, formateur et chercheur en géobiologie depuis une vingtaine d’années.

Couverts de graffitis, abîmés par des cercles de feu ou envahis de restes de bougies ou de pièces de monnaie faisant office d’offrandes, les lieux ont été endommagés. «La foule a envahi et dépravé certains lieux, même ceux ne dégageant énergétiquement rien d’intéressant, se désole Stéphane Cardinaux. La cathédrale de Lausanne en est un bon exemple: les curieux venaient y effectuer des rituels aberrants et non respectueux du lieu.»

Le géobiologiste de Blonay déplore les incompréhensions entourant sa discipline: «Il ne s’agissait pas de faire un top 10 des lieux à visiter pour aller y jeter une pièce en priant et espérer se sentir bien en claquant des doigts. C’est ridicule! La géobiologie lie l’étude des sous-sols et de l’environnement avec leur influence sur la santé humaine. Le terrain, les matériaux utilisés pour la construction d’un bâtiment et la pollution électromagnétique sont les principaux points étudiés.»

L’intention de Stéphane Cardinaux est de répertorier les sites intéressants du point de vue énergétique. Certains se sont révélés banals.

Le passé d’architecte de celui qui a notamment construit l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin de Lausanne l’a conduit à la pratique de la géobiologie. Son esprit cartésien et pragmatique l’a poussé à quantifier ses émotions avec différents outils: «Je veux comprendre pourquoi je ressens quelque chose. Ce besoin d’objectiver mes ressentis par des mesures me vient de ma formation scientifique.»

Face aux sceptiques, il admet pourtant volontiers que sa discipline n’est pas une science: «C’est un art, comme l’architecture d’ailleurs, puisque chacun perçoit les choses différemment. L’interprétation des objets étudiés n’est pas systématique. Les gens qui n’y croient pas n’y croiront jamais.» Son pragmatisme le pousse à rappeler que, au final, seul le résultat compte: «Le géobiologiste parviendra à «guérir» le lieu ou n’y parviendra pas. Il n’y a pas à tergiverser très longtemps.»

Depuis sa maison qu’il a construite sur les hauts de Blonay, Stéphane Cardinaux regrette que les architectes actuels ne tiennent pas davantage compte de l’humain: «En formation, on apprend à faire des maisons modernes qui n’intéressent pas les gens. Des maisons sans âme. Le prestige est plus important que le bien-être. Regardez les maisons d’architectes que l’on voit dans les magazines, ces cubes tout blancs, c’est invivable.» (24 heures)