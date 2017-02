«Cet accès de fureur n’est pas compréhensible»

Encore sous le choc, Eric Lascombe, directeur de l’EMS L’Eaudine, à Territet, tient d’emblée à saluer l’attitude de son personnel. «Ils ont été formidables. Ils ont réagi de manière courageuse et totalement appropriée. En alertant immédiatement les secours, en assurant la sécurité des autres résidents, mais surtout en maintenant un climat de calme dans le service.»

Dimanche à l’aube, les deux veilleuses de l’institution ont dû faire face à un grave incident. Vers 5 h 45, un résident âgé de 80 ans a agressé quatre autres pensionnaires – trois hommes et une femme – à l’aide d’un objet tranchant. Trois d’entre eux ont reçu des blessures légères et certains ont déjà pu regagner l’EMS. La quatrième, âgée de 89 ans, se trouvait toujours au CHUV entre la vie et la mort dimanche soir à l’heure où nous mettions sous presse. La police ne communique pas sur la nature de ses blessures.

Pas plus d’ailleurs sur le déroulement exact de l’agression. Dimanche après-midi, Eric Lascombe et Nicolas Crognaletti, directeur de la division Romandie de Tertianum, société propriétaire du Bristol et de son EMS, étaient encore dans le flou. «Par respect pour l’homme qui a commis ce geste, nous ne pouvons dire qu’une chose: cet accès de fureur est totalement incompréhensible. Ce n’est pas quelqu’un d’agressif», estime Nicolas Crognaletti.

Institution fermée

L’Eaudine n’est pas un établissement médicalisé comme les autres. Ce centre psychogériatrique héberge exclusivement des patients âgés souffrant de troubles cognitifs importants. «Pour le commun des mortels, on parle de démences, de psychoses, de maladie d’Alzheimer… Il s’agit d’une institution fermée. Nos résidents ne peuvent en sortir qu’accompagnés», décrit Nicolas Crognaletti.

Comment, dans cet environnement très protégé, un résident a-t-il pu se trouver en possession d’un objet tranchant? «Nos enquêteurs suivent différentes hypothèses, indique Stéphane Birrer, répondant presse de la police cantonale. Il semble que l’objet en question était un couteau de service, utilisé pour les repas.» «Les principaux dangers pour nos résidents sont la fugue et la chute, ajoute Nicolas Crognaletti. Les normes cantonales de sécurité existantes (lire ci-contre) visent entre autres à les protéger d’eux-mêmes.»

De nuit, comme les autres EMS, l’Eaudine fonctionne avec un personnel réduit. «Nous avons deux personnes qui pratiquent une veille active – c’est-à-dire qu’elles restent éveillées», décrit Eric Lascombe. S’y ajoute une permanence assurée par trois autres employés «qui doivent pouvoir être sur les lieux en trente minutes». Pour le directeur de l’établissement, «il n’y a pas lieu de réformer les normes cantonales pour un événement qui s’avère heureusement extrêmement rare. Mais il reste grave et nécessitera un débriefing et une réflexion sur notre fonctionnement.»

Agresseur encore en détention

«En pensées avec les proches des quatre victimes», la direction a pris contact avec les familles de tous ses résidents dimanche. «Pour l’heure, il n’y a pas eu de reproches ou de vague d’inquiétude, mais uniquement des messages de sympathie et de soutien», note Eric Lascombe. Quant au personnel présent au moment de l’incident, il a été pris en charge par une collaboratrice de l’Equipe de soutien d’urgence, indique la police cantonale.

Dimanche en fin de journée, l’auteur de l’agression se trouvait toujours dans les locaux de la police. «Mais la question de sa prise en charge est évidemment discutée, réagit Stéphane Birrer. Le procureur en charge de l’affaire décidera de la solution à appliquer. Il existe en tous les cas des établissements pénitentiaires qui disposent des structures adaptées à un homme de cet âge et à sa situation.» (24 heures)