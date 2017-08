Cours gratuits pour les conducteurs dès 70 ans

Au volant, les seniors représentent-ils un danger plus élevé que les jeunes? Le débat a pris une coloration politique. La Confédération est en train de faire passer à 75 ans l’âge du premier examen médical obligatoire, au lieu de 70 ans.

Cette évolution est étayée par une étude zurichoise. Elle montre que la classe d’âge la plus dangereuse sur la route est celle des plus de 80 ans, suivie par les plus de 75 ans. Les 18-24 ans arrivent en troisième position. Le Canton de Vaud a exprimé des critiques face aux décisions fédérales: «C’est dans la tranche d’âge de 70 à 74 ans que les problèmes neurologiques et ophtalmiques commencent ou s’accentuent.»

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) et la police cantonale s’associent au TCS pour passer des paroles aux actes. Les seniors de plus 70 ans en possession d’un permis de conduire valable (catégorie B, voiture) sont ainsi invités à participer à des demi-journées gratuites de perfectionnement ouvertes à 30 participants chacune, le mardi 5 ou le jeudi 14 septembre. Une septantaine d’inscriptions ont été enregistrées. Il reste donc des places à prendre jusqu’au 21 août. Au programme: une sensibilisation aux comportements à risques, aux questions médicales et juridiques. Et aussi des exercices sur le circuit du TCS à Cossonay où les conducteurs rouleront au volant de leur propre voiture.

La population des seniors de plus de 70 ans représente 69 816 conducteurs détenteurs d’un permis de conduire de catégorie B. Certains font le choix de renoncer définitivement à prendre le volant. Dans le canton de Vaud, le SAN enregistre chaque année 1800 restitutions spontanées. «Prendre une telle décision engendre un vrai changement en matière de mobilité, puisqu’il s’agit de passer d’un mode motorisé et individuel aux transports publics», relève le SAN. Plusieurs cantons incitent les seniors à faire le pas. Le Canton de Vaud s’y met en proposant jusqu’au 31 décembre des rabais sur les abonnements généraux des CFF. Il a délivré 235 bons du 6 juin au 2 août.

Ateliers 5 et 14 septembre de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h Inscriptions: www.vd.ch/san-seniors, jusqu’au 21 août (24 heures)