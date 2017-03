De fortes rafales de vent vont balayer la région samedi

Ce samedi après-midi risque fort d'être agité dans le canton: de fortes rafales de vent causant des chutes de branches, d'arbres ou de stores. En effet, Météo Suisse lance une alerte de niveau 3 pour ce 4 mars 2017, entre midi et 20h. «Vents tempétueux à basse et moyenne altitude, vents de secteur Sud-ouest avec rafales de 90 à 110 km/h. Toutes les altitudes. Risques pour la région menacée Genève», annonce le site. En cause: le passage d'un front froid «potentiellement orageux», explique Météo Suisse.

Pour rappel, en matière d'intempéries Météo Suisse compte 5 degrés de danger, allant de «1: Aucun danger ou faible danger» à «5 : Danger très fort». Pour chacun de ces niveaux, l'administration fédérale dresse une liste de comportements à adopter avant, pendant et après les intempéries. Concernant l'alerte de vents forts lancée pour ce samedi, il est recommandé de:



suivre l’évolution locale du temps et se tenir informé (notamment via l'application mobile de Météo Suisse);



fixer ou ranger dans un endroit protégé les objets sensibles au vent ou susceptibles d'être endommagés autour de la maison, sur le balcon et dans le jardin (pots, meubles de jardin, etc.);



relever les stores pare-soleil, fermer les portes et les fenêtres;



ne pas garer son véhicule sous un arbre;



se tenir éloigné des rives des lacs, des forêts, des arbres exposés au vent mais aussi des pylônes, des toitures et des auvents;



rester vigilant quant aux chutes possibles d’objets divers (tuiles, branches, fils électriques).



Pour dimanche, en revanche, aucun avis particulier n'a été émis sur la région genevoise, et plus généralement lémanique.

(24 heures)