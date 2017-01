De petites précipitations pour de grands espoirs

Elle était attendue depuis les premiers flocons de mi-novembre. La neige est enfin tombée sur les massifs, et un peu en plaine, dans la nuit de mercredi à jeudi. «Une perturbation disons classique mais active s’est développée. Principalement en montagne, peu en plaine, le relief faisant barrage. Elle est conjuguée à un froid glacial de l’ordre de -10 degrés, qui devrait perdurer jusqu’à samedi», détaille

Frédéric Glassey, météorologue chez MeteoNews. Selon le prévisionniste, contacté mercredi, la qualité de la neige est «froide et sèche».

«20 centimètres de neige fraîche»

«Nous avons enregistré environ 20 cm de neige fraîche à La Berneuse», confirme Jean-Marc Udriot, directeur des remontées mécaniques Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA. Huit petits centimètres seulement sont venus couvrir le domaine de Champéry-Les Crosets et une petite dizaine à Château-d’Œx.

Les professionnels du tourisme retrouvent néanmoins le sourire après ces derniers jours particulièrement secs pour la saison. «Tout est blanc, tout est beau, s’extasie Pascal Bergero, directeur de Télé Champéry – Crosets Portes du Soleil SA. On prend tout ce qui tombe, surtout que c’est une neige de qualité. Une belle poudreuse qui rend le ski plus agréable et dans de bonnes conditions.» De nouvelles installations vont donc pouvoir ouvrir sur le domaine dès aujourd’hui (télésiège et piste de Planachaux) et demain (télésiège du Grand-Paradis), communique Louisa Freymond, de Champéry Tourisme. «J’espère que ça va déclencher des visites ces prochains jours», conclut Pascal Bergero.

«Franchement, ça fait du bien»

Avec l’or blanc, le moral est aussi revenu à Leysin et aux Mosses. «Ça améliore les choses, d’autant plus que nous avons tout ce mois des camps de ski sur nos domaines, dit Jean-Marc Udriot. La fréquentation va s’en ressentir, surtout que nous ouvrons de nouvelles pistes à Leysin, ainsi que le Jardin des Neiges aux Mosses pour les petits skieurs.» En bas du village, le Tobogganing, qui fonctionnait avec deux attractions, va tourner également avec plusieurs pistes supplémentaires.

Rien ne va changer en termes d’exploitation dans le Pays-d’Enhaut, au grand dam de Frédéric Delachaux, directeur de l’Office du tourisme damounais. Néanmoins, ce dernier est ravi de l’arrivée de la neige: «Franchement, ça fait du bien. Nous sommes passés de l’automne à l’hiver en une nuit. L’atmosphère, l’ambiance dans les villages s’en trouvent totalement transformées. Au moins, les touristes auront vu la neige! Ce sera aussi forcément bon pour les commerçants, si ça ne l’est pas pour les installations.»

«On skie à L'Orient et L'Abbaye»

Les petits lugeurs et skieurs sont en revanche gâtés à Château-d’Œx. Le Jardin des Neiges situé à proximité de l’aire de décollage des ballons – le seul ouvert jusqu’ici dans la région – va pouvoir continuer de tourner à plein.

Le Jura aussi est enfin recouvert de blanc. «L’arrivée de la neige, cinq bons centimètres, a ravivé l’envie de skier. Nous recevons des appels et des courriers électroniques en ce sens. Ce qui n’était pas le cas avant. Cela nous permet d’informer la clientèle sur l’état d’ouverture de nos pistes: chez nous, on skie à L’Orient et à L’Abbaye. C’était déjà le cas avant, mais les gens ne le savaient pas», résume Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme.

(24 heures)