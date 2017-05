Des Vaudois ont-ils été cobayes à leur insu?

Des personnes hospitalisées dans des cliniques psychiatriques vaudoises au cours du XXe siècle ont-elles été les cobayes de tests illicites de médicaments? L'interrogation émane du député Jean-Michel Dolivo (SolidaritéS), qui a demandé mardi au Conseil d'Etat de faire la lumière sur de telles pratiques. Son postulat, signé par vingt élus, a été renvoyé à l'étude d'une commission.

La question ne tombe pas de nulle part, mais fait suite à un scandale qui fait boule de neige. Début avril, une étude de l'Université de Bâle démontrait que la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle avait testé des médicaments non homologués sur plus de 1000 patients entre les années 1950 et 1970. Impossible de dire s'ils étaient au courant ou non de cette pratique.

Les tests se faisaient «en étroite collaboration avec l'industrie pharmaceutique», précisent les chercheurs. Une autre étude, de plus grande ampleur, est en cours sur la clinique psychiatrique de Münsterlingen (TG). Plus de 1600 patients auraient servis de cobayes. Le Canton de Thurgovie a mandaté des historiens pour éplucher les archives. Celui de Zurich a fait de même, s'agissant de la clinique universitaire de Burghölzli. En janvier, la RTS révélait déjà que l'hôpital psychiatrique de Marsens (FR) avait mené des tests sur plus de 1000 patients, vraisemblablement sans leur consentement, dans les années 50. La firme Sandoz était à la manœuvre. Certaines substances expérimentales seront abandonnées suite à l'apparition chez quelques malades «de pigmentations toxiques au niveau de la rétine», rapportent des articles scientifiques de l'époque.

Jean-Michel Dolivo demande à ce qu'une recherche soit menée pour savoir si ces pratiques ont aussi eu cours, par exemple à Cery, à l'Hôpital de Prangins, à la Métairie, à la Fondation de Nant ou dans n'importe quelle autre clinique vaudoise. (24 heures)