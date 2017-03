«Des avocats font du business avec les restructurations d’entreprises»

«Il y a un vrai risque pour la paix sociale dans ce canton. Les dispositions légales sont bafouées, le droit est de plus en plus travesti.» C’est en ces termes volontairement alarmistes que Yves Defferrard, cosecrétaire régional du syndicat Unia Vaud, a commenté l’épilogue du conflit qui opposait les employés du siège vaudois de GaleniCare à leur employeur bernois. Après des mois de négociations, ils ont été avisés de leur licenciement ce mardi. Mercredi et jeudi, des camions sont venus vider leurs bureaux de Saint-Sulpice. «La lutte a payé», se réjouit pourtant le syndicaliste.

Ce qui lui laisse un goût amer, c’est la mainmise croissante des cabinets d’avocats dans les restructurations d’entreprise. «Certains en font désormais un business», dénonce Yves Defferrard. Pour son collègue Jean Tschopp, juriste pour Unia, il y a clairement une tendance à contourner la loi, «à la tordre», dans le cadre des licenciements collectifs. «Dans le cas de GaleniCare, les personnes qui ont accepté d’être transférées au siège à Berne auraient clairement dû bénéficier du plan social. Un transfert doit être considéré comme un licenciement.» Autre point discutable: les derniers employés qui travaillaient à Saint-Sulpice ont reçu leur avis de licenciement avant la réponse de la direction à leurs propositions visant à en atténuer les effets (notre édition du 24 février). Enfin – et de parole de syndicalistes, c’était une nouveauté –, la direction de GaleniCare avait choisi et payé une avocate pour défendre les intérêts… du personnel licencié.

Les avocats, justement. Pour Yves Defferrard, «ils ont compris qu’il y avait là un nouveau business lucratif. C’était le cas pour GaleniCare, mais aussi déjà pour d’autres entreprises dans le canton de Vaud, comme Nissan. Les cabinets proposent des packs de restructurations aux patrons pour qu’elles leur coûtent le moins cher possible.» Selon lui, les deux études d’avocats de la place lausannoise impliquées dans le dossier GaleniCare auraient touché un demi-million de francs à elles deux alors que l’entreprise aurait refusé d’accorder des soutiens très concrets à ses salariés pour se réinsérer professionnellement. «Cette irresponsabilité patronale, assistée d’avocats peu scrupuleux, est particulièrement inquiétante dans notre canton.»

Pour le syndicat Unia, «l’affaire GaleniCare s’arrête ici. Nous veillerons tout de même à ce que le plan social soit appliqué.» (24 heures)