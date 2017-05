Des élus veulent rebaptiser «Plateforme 10»

«Pourquoi faut-il que nous soyons les seuls, dans le canton de Vaud, à avoir un musée qui ne s'appelle pas musée? II n'est pourtant pas honteux de faire les choses comme les autres, ça ne démontre pas un manque d'imagination!» Le député popiste Julien Sansonnens trouve «ridicule» le nom Plateforme 10, désignant le futur pôle qui réunira près de la gare de Lausanne le Musée cantonal des beaux-arts, le Musée de l'Elysée et le Musée de design et d'arts appliqués contemporains (Mudac). Et il dit ne pas être le seul à penser de la sorte. La dénomination «maniérée et prétentieuse, mais surtout peu explicite» doit être revue selon l'élu. «Elle ne rend pas honneur à l'importance de ce projet enthousiasmant.»

«Nous parlons ici de symboles, et les symboles sont importants notamment pour permettre à la population de s'approprier ses nouveaux musées»

Fort de 20 signatures, le postulat a été renvoyé mardi à l'étude d'une commission. Le texte demande que la population soit consultée sous une forme à définir. «Une telle démarche démocratique serait de nature à renforcer la légitimité de la nouvelle institution et l'intérêt que lui porte la population», estime le postulant. «La question du nom de ce futur pôle de musées peut paraître anecdotique, or elle ne l'est pas. Nous parlons ici de symboles, et les symboles sont importants notamment pour permettre à la population de s'approprier ses nouveaux musées.»

Le popiste s'insurge contre la tendance actuelle à ne plus appeler les choses par leur nom, citant l'exemple des «postshop» pour office de poste, du «learning center» pour la bibliothèque de l'EPFL et d'«unithèque» pour celle de l'Université de Lausanne.

Le Grand Conseil a validé la semaine passée la dernière demande de crédit - 51 millions de francs - destinée à la seconde étape du projet Plateforme 10. Ce nom, dévoilé il y a une année, est une référence aux neuf quais de la gare de Lausanne. Le zéro barré du «10» étant un clin d’œil à la plaque tournante qui servait à changer les locomotives de rails. (24 heures)