Des plantes grimperont sur les murs d'autoroute

Les grands murs disséminés le long de l’autoroute A9, qui traverse Lavaux, se marient mal avec l’inscription du vignoble à l’Unesco. C’est, en substance, ce dont la députée Véronique Hurni s’émouvait dans sa résolution, renvoyée en septembre au Conseil d’Etat. Son vœu: que le gouvernement vaudois rappelle à l’Office fédéral des routes (OFROU) qu’il y a une loi de protection (LLavaux) à respecter.

Dans sa réponse, l’OFROU a tenu à rassurer les Vaudois: l’intégration maximale au site, inscrite dans la loi de protection de Lavaux, est au programme depuis le début du projet d’assainissement des murs de soutènement (37 en tout entre Vennes et Villeneuve, dont 11 en cours d’assainissement ou à traiter d’ici à 2018). Un groupe de travail spécifique pour leur intégration paysagère – composé notamment de représentants du Service du patrimoine vaudois et de la Commission intercommunale de Lavaux (CIL) – s’est réuni en juillet 2010 déjà.

Couleur recommandée: «gris-chaud»

Le concept retenu prévoit la mise en place de plantes grimpantes ou retombantes et de treillis de support. Il établit la couleur des murs la plus à même d’atténuer la rupture de teinte avec le terrain, soit «gris-chaud». La CIL proposait la réalisation de parements en pierres et mortier – qui auraient rappelé les murs de vignes –, une solution inenvisageable sur des murs ancrés d’une telle dimension.

Il faudra toutefois attendre pour voir la végétation grimper à Lavaux. Elle ne sera plantée que cette année au pied des murs assainis. Un retard dû aux accords qu’il a fallu passer avec les propriétaires riverains. (24 heures)