Deux étudiantes s’envolent vers la Croatie grâce à leurs tomates

Samedi 29 avril, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, rendait visite aux meilleurs espoirs scientifiques du pays, dans le cadre du 51e concours «La science appelle les jeunes». Sur les 107 candidats qualifiés, douze Romands étaient de la partie. Sara Selmi et Chloé Udressy, toutes deux étudiantes au Gymnase de Morges, faisaient partie du lot et ont même gagné un prix. Leur travail, soit l’élaboration d’un engrais, les emmènera aussi à la Summer School of Science en Croatie.

A l’origine, les deux amies ont décidé de créer un engrais dans le cadre de leur travail de Maturité. «Nous avions pour objectif de synthétiser un produit chimique du quotidien», détaillent-elles. Avant de le produire en laboratoire, plusieurs étapes ont dû être franchies. «Nous avons d’abord étudié combien de sels minéraux étaient nécessaires aux besoins nutritifs des tomates, expliquent-elles. Nous avons ensuite sélectionné des sels purs.»

Une fois le produit finalisé, les deux gymnasiennes ont réalisé des tests en conditions réelles. «Durant 50 jours, nous avons observé neuf plans de tomates différents. Un tiers n’a reçu aucun engrais, l’autre une certaine quantité qui équivaut à 50% de ses besoins nutritifs, et le dernier une dose complète.» En s’appuyant sur leurs analyses et plusieurs critères comme l’aspect du feuillage des plants ou encore leur croissance, Sara Selmi et Chloé Udressy ont pu prouver que leur engrais était efficace.

A l’issue du concours, la présidente de la Confédération a encouragé les jeunes pousses scientifiques à continuer sur la voie de la recherche «en nourrissant leur curiosité et enthousiasme». (24 heures)