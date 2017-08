Disparités sécuritaires pour le 1er Août

Lampions, pétards et cervelas: la Fête nationale battra son plein mardi. En coulisses, c'est aussi un lot de célébrations populaires à sécuriser partout dans le Canton. Un peu plus d'un an après l'attentat de Nice, – 86 vies fauchées par un terroriste au volant d'un camion – la vigilance reste de mise pour les forces de l'ordre. Mais pas d'excès de zèle non plus. «Le principe, c'est de prévoir un dispositif adapté et souple, avec une présence visible de policiers sur les lieux des manifestations à grande fréquentation», résume Arnold Poot, porte-parole de la Police cantonale.

Celle-ci est en contact avec le Service de renseignements de la Confédération (SRC) pour bien jauger le niveau d'alerte terroriste actuel, et émettre des recommandations aux organisateurs et aux neuf corps régionaux de police. Ce sont ensuite à eux d'analyser ce qui est adéquat ou pas. La Municipalité décidant ensuite de ce qui doit être mis en place.

«On ne peut pas pour chaque événement décider de mettre des barrages capables de retenir un camion»

D'une Commune à l'autre, le dispositif peut ainsi être différent. Pour d'évidentes raisons de sécurité, les polices ne le divulguent pas. Notons toutefois que l'installation de blocs de béton pour protéger la foule d'une attaque à la voiture-bélier n'est pas généralisée dans toutes les villes vaudoises. L'emplacement de la fête et son accessibilité rendent parfois superflu cette mesure dissuasive. «On ne peut pas pour chaque événement décider de mettre des barrages capables de retenir un camion. Il ne faut pas non plus alimenter une psychose au sein de la population, relève ce haut gradé d'une police intercommunale. Le risque zéro n'existe de toute manière pas.»

Des questions de sensibilité politique et de budget interviennent aussi dans la pesée d'intérêt. A noter que des blocs de béton ont déjà été employés à Lausanne pour protéger le Festival de la Cité ou à Montreux durant le Marché de Noël ou le Montreux Jazz par exemple.

A Ouchy, l'accueil d'un VIP en la personne du conseiller fédéral Alain Berset augure de mesures renforcées. «Elles seront mises en œuvre par la Police de Lausanne, précise son porte-parole Raphaël Pomey, mais ont été décidées en amont en collaboration étroite avec le Canton, la Confédération et la Municipalité.»

(24 heures)