Elle a l’âge des Verts vaudois et rêve d’une écologie pratique, au quotidien

Les étapes d’une histoire de 20 ans

Le mariage En 1997, le Groupement pour l’environnement (GPE) et Alternative socialiste verte (ASV) décident leur dissolution et donnent naissance à une nouvelle formation, les Verts vaudois. Cette fusion crée un élan; les Verts recrutent des personnalités venant de nouveaux horizons.



La crise vaudoise A la fin de la décennie 1990, le Canton traverse une crise politique et financière majeure. Les Verts en profitent pour dépasser les thèmes identitaires sur lesquels ont grandi leurs deux branches historiques: le GPE contre le nucléaire et pour l’environnement; ASV pour une société solidaire et multiculturelle. Les Verts se profilent sur la gouvernance du Canton, les finances de l’Etat, les institutions.



Un élan de modernisation En 1999, la Constituante est élue pour réviser la Constitution, idée que les Verts ont été les premiers à lancer. La table ronde financière, une proposition des Verts à laquelle tous les partis se sont ralliés, aboutit à un compromis historique ouvrant la voie à l’assainissement des finances cantonales. Avec les députés Luc Recordon et Michel Glardon et le conseiller d’Etat «médiateur» Philippe Biéler – il a accédé au gouvernement en 1994 pour le GPE –, les Verts vaudois s’imposent comme force fédératrice et aiguillon à la modernisation d’un canton en crise. Le parti œuvre à des solutions originales dépassant le clivage gauche-droite.



La force du parti A leur fusion en 1997, le GPE et ASV ont un poids politique faible, voire anecdotique. Ils ont réuni 4,1% et 2,6% des suffrages aux élections fédérales de 1995 (National); 5,1% et 0,3% aux cantonales de 1994 (Grand Conseil). Unir leurs forces participe d’une stratégie de peser davantage sur le débat. Elle réussit dans une première phase. Les Verts vaudois récoltent, aux fédérales, 7,1% des suffrages en 1999, 11,3% en 2003 et 14,3% en 2007. La même progression est obtenue lors des élections cantonales de 1998 (6,0%), de 2002 (10,0) et de 2007 (15,9%, résultat record). Les dix années suivantes, les Verts reculent un peu. Leur force électorale se stabilise à 11,3% en 2015 (Conseil national) et à 12,6% en 2012 (Grand Conseil).



L’intégration En 2000, André Gasser devient le premier président écologiste du Grand Conseil. En 2001, Daniel Brélaz ravit aux socialistes la syndicature de Lausanne. En 2002, Luc Recordon accède au conseil d’administration de la BCV, dont il a combattu aux avant-postes la privatisation voulue par la droite au pire moment (crise des crédits pourris). Puis il accède

au Conseil des Etats en 2007.



Un retour aux sources? Depuis dix ans, le réchauffement climatique et les enjeux énergétiques ont imposé l’environnement à l’agenda de tous les partis. Beaucoup de vingtenaires ont rejoint les Verts et y tiennent un discours vigoureux sur l’environnement – un retour aux sources, pensent certains. Les Verts sont partagés entre prôner le développement durable (la croissance maîtrisée) ou la décroissance.