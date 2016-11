«En bout de chaîne, les patients trinquent»

Ce devait être l’opération qui mettrait fin à des années de douleurs – ou du moins qui les atténuerait –, à l’usage des cannes pour se déplacer et au sentiment de constante fatigue. Il n’en a rien été. Après son hospitalisation de six jours au CHUV début octobre pour une intervention délicate au niveau des lombaires dans le nouveau service de chirurgie spinale, Cosette Cosandey affiche un sourire que l’on devine de façade.

Car l’opération ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu, les douleurs ont redoublé dès la sortie du bloc, et leur prise en charge par du personnel largement débordé aurait laissé à désirer. «La situation est devenue telle, au CHUV, il y a une telle surcharge de travail que, en bout de chaîne, ce sont les patients qui trinquent», déplore Cosette Cosandey.

«Cette intervention, je ne la sentais pas, mais je ne voulais pas qu’on me dise que je m’étais dégonflée»

Il est vrai que cette commerçante indépendante du Nord vaudois ne la sentait pas, cette intervention. Lors d’un précédent séjour à l’hôpital, des douleurs postopératoires avaient été très mal gérées. «Je leur en ai fait part, mais ils n’en ont pas tenu compte.» Les médicaments et les calmants, elle a désormais l’habitude de les prendre à haute dose. «Mais je ne voulais pas qu’on dise que je m’étais dégonflée.» Alors quand elle sort du bloc opératoire encore groggy, et que son mari lui assure que cela s’est bien déroulé malgré une intervention de cinq heures au lieu des deux prévues, elle le croit.

Des «soucis» durant l’opération

Elle constate que, pour tout accompagnement médicamenteux, on lui a posé une perfusion de glucose. «Et les calmants?» s’inquiète-t-elle. On lui répond que cela va venir. Les antidouleurs lui seront finalement administrés oralement toutes les deux heures. Le soir venu, Cosette Cosandey vomira les quelques raisins qu’elle avait avalés au repas. Son incontinence commencera. «On m’a juste conseillé de boire beaucoup.»

Quand le médecin lui rend visite le lendemain, il lui avoue qu’il y a eu «quelques soucis» durant l’opération. La blessure avec cicatrice qui est apparue au niveau de la joue? Un problème avec le casque de protection. Les douleurs qui ne passent décidément pas et qui la font maintenant se tordre en deux? Quatre brèches durales dans la colonne vertébrale qui ont causé une perte importante de liquide céphalorachidien. «Il n’y avait pas de place pour un scan. Il fallait attendre. On m’a alors adressée au centre d’antalgie pour traiter la douleur, enfin, mais on m’a proposé de prendre un anxiolytique. J’ai refusé.»

«Mal tombée»

Comme la patiente vomit toujours, le médecin annule finalement le scanner et lui prescrit de la morphine par voie sous-cutanée. «A l’aube de mon dernier jour au CHUV, on est quand même venu me chercher pour un scan, car le personnel n’était même pas au courant de son annulation!» Cosette Cosandey vomit toujours. L’incontinence n’a pas disparu. «Cela m’a repris. J’ai appelé l’infirmière. J’ai attendu près de quarante minutes dans un état lamentable avant qu’on vienne faire ma toilette. A ma grande surprise, c’était un homme. Je suis persuadée qu’on m’a fait payer ma résistance. Quelle honte!»

De retour chez elle, Cosette Cosandey téléphone à la direction du CHUV. On lui aurait dit qu’elle est «mal tombée», qu’ils étaient 27 patients dans le service au lieu de 14, que le médecin devait assurer 12 opérations au lieu de 8 et que, pour superviser les 54 lits en traumatologie et en chirurgie spinale de jour comme de nuit, il y avait… 2 infirmières seulement. Une médiation lui a finalement été proposée plusieurs semaines après les faits. Elle l’a refusée. «Tout ce qui m’anime aujourd’hui, c’est de témoigner pour que les futurs patients du CHUV ne vivent pas le même calvaire que moi.» (24 heures)