Encore jugé coupable de tentative de meurtre

Il n’a pas esquissé la moindre réaction, comme résigné à la lecture d’un énième jugement qui allait le renvoyer en prison. Mardi après-midi, un Français de 52 ans a été jugé coupable de tentative de meurtre avec désistement par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon..

Cet homme, qui a déjà passé une vingtaine d’années à l’ombre, écope cette fois-ci de 7 ans de détention et d’une amende de 800 fr. Suivant la proposition des experts psychiatres, le Tribunal a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle. Traduction: sa peine est suspendue au profit d’un suivi thérapeutique. En pratique, cette mesure s’exécute souvent en prison, mais elle peut aussi se faire, selon les cas, dans quelques EMS spécialisés.

D'apparence calme

En janvier 2016, cet homme, d’apparence calme mais décrit comme une personne impulsive et dangereuse, s’en est pris à sa compagne. Pour la faire taire, a-t-il expliqué lundi en audience, il lui a serré le cou et il a «compté jusqu’à 27». Il s’est arrêté alors que la victime avait déjà perdu connaissance, s’était urinée dessus et avait la langue qui sortait.

Le récidiviste n’a pas nié les faits mais a toujours prétendu qu’il n’avait pas voulu la tuer. Pour le Tribunal, «il s’est accommodé du danger de mort de sa victime». «Il a utilisé ses deux mains, ce qui laisse présager une détermination certaine de tuer.» Et de rappeler qu’en 1997, il avait menacé cette fois-ci son ex-épouse en la serrant par le cou.

Son attitude après la strangulation a été relevée. Il n’a en effet pas porté secours, ni même adressé un mot à sa compagne, et l’a juste regardée souffrir au sol. Seuls éléments à décharge retenus, la légère diminution de responsabilité pénale, le fait qu’il se soit rendu deux jours après les faits à la police, ou encore ses légers remords. (24 heures)