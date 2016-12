Encore un accro de la gonflette condamné

«La boutique qui forge les champions», «Le partenaire des bodybuilders recherchant des anabolisants de qualité pharmaceutique»… Archiconnu des adeptes de la gonflette forcée, ce site Internet annonce clairement la couleur, et en français.

Ce magasin en ligne, impossible à localiser physiquement, recommande le paiement par Bitcoin pour un maximum de discrétion. C’est là qu’un jeune amateur de musculation, carrossier de son état, s’approvisionnait pour lui-même et pour d’autres personnes en substances favorisant la prise de muscle.

Saisies de douane

Soucieuse de satisfaire au mieux ses clients, la boutique, ainsi que ses semblables généralement situées en Asie du Sud-Est, indique qu’elle procède gracieusement à un second envoi en cas de saisie du colis par la douane. En décembre 2015, cela n’a pas fait un pli. Un premier paquet contenant quatre fioles de testostérone à 50 euros est intercepté par les douaniers. Le produit est détruit, le cas dénoncé à l’autorité pénale. Le second envoi passe entre les mailles du filet. Son destinataire en partage le contenu avec une connaissance.

Deux mois plus tard, le jeune homme passe une nouvelle commande sur le même site: huit ampoules de «mixe B» contenant de la Boldenone, un stéroïde haut de gamme, et du cypionate de testostérone. Son colis comprend aussi 120 comprimés de type citrate de tamoxifène, un médicament destiné à prévenir et à combattre le cancer; dans le monde du bodybuilding, ce médicament est détourné comme dopant, pour contrer les effets indésirables des stéroïdes. Il y en a, en tout, pour 700 euros. Comme la première fois, il faut un second envoi pour que la marchandise échappe à la vigilance des douaniers.

Enfin, on lui reproche d’avoir acheté pour une centaine de francs une fiole de 250 ml de testostérone énanthate, à un individu dans un fitness.

80 jours-amende

Pour tout cela, l’intéressé a été condamné à 80 jours-amende avec sursis, plus 700 francs d’amende, ainsi qu’à payer 1925 francs de frais de justice. Il a été jugé coupable d’infraction à la loi fédérale sur l’encouragement du sport, laquelle punit jusqu’à trois ans de prison «quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient» des substances figurant sur une liste constamment mise à jour et où l’on trouve de multiples formes et marques de produits, dont ceux importés par le jeune homme.

Sa peine englobe par ailleurs une contravention à une autre loi fédérale, celle sur les produits thérapeutiques, qui interdit une importation dépassant un usage personnel sur une durée limitée.

Bodybuilder champion de Suisse condamné

Cet amateur d’anabolisants n’est ni le premier ni le dernier à se faire pincer. La plupart des affaires se règlent par ordonnance pénale, c’est-à-dire sans passer par la case tribunal. Certaines, plus graves ou plus compliquées, sont déférées en correctionnelle. A l’image de ces deux cas jugés l’an passé dans le canton: il s’agissait à chaque fois de bodybuilders confirmés, dont l’un auréolé d’un titre de champion de Suisse, et condamnés chacun à 18 mois de prison avec sursis.

Procureur désigné magistrat de référence pour ce genre d’affaires dans le canton, Laurent Contat explique que la loi fédérale ne punit pas le dopage à usage personnel, mais la remise de produits à des tiers. Et que les suspicions de trafic sont fortes à partir d’une certaine quantité, compte tenu des dates de péremption généralement courtes de ces produits.

Risques de stérilité et maladie cardio-vasculaire

«Depuis quatre ou cinq ans, l’augmentation des cas est proportionnelle au nombre d’adeptes toujours plus nombreux des salles de fitness, observe le procureur. Les gens qui veulent faire de la musculation commencent généralement avec des compléments alimentaires, estiment que cela ne va pas et se tourne vers les anabolisants. Il est devenu très facile de se les procurer par Internet.» Souvent dans l’ignorance des effets secondaires, pouvant aller de la stérilité à la maladie cardio-vasculaire. (24 heures)