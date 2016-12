Enfin un chez soi pour les fêtes de Noël

Du thé chaud, des biscuits de Noël à la cannelle, des guirlandes qui serpentent sur la table entre les bougies, des éclats de voix, des jeunes qui sympathisent autour d’une cigarette… Il y avait comme un air de Fête des voisins, ce jeudi, dans la cour encore en chantier du Patio, le nouvel immeuble des Prés-de-Vidy géré par les services sociaux. «C’est la première fois que je vois tout le monde. C’est cool d’être là», glisse Christophe. Il a 27 ans. Les locataires ne se connaissent pas encore, mais ils savent qu’ils partagent la même histoire: il n’y a même pas une semaine, tous vivaient une situation d’hébergement précaire. Qui à l’hôtel, qui chez des parents, qui «à droite ou à gauche». Comme un cadeau qu’ils auraient eu le droit de déballer avant l’heure, ils ont été sélectionnés pour occuper l’un des 61 logements mis à leur disposition. Le temps de se poser pour mieux rebondir.

Se remettre sur pied

Ils sont déjà 30 à avoir emménagé depuis jeudi. Les derniers arriveront bientôt. Il y a surtout des jeunes gens. Ces derniers représentent «plus de la moitié des habitants. Dix n’ont pas encore 20 ans», détaille Emmanuel Laurent, responsable des unités spécialisées du Service social de Lausanne. On compte également dix personnes de plus de 50 ans et deux autres de plus de 55 ans. Karim en a 32. Il a suivi une formation dans la cuisine et l’hôtellerie, mais un pépin de santé l’a mis sur la touche. Ces derniers mois, il avait été placé à l’hôtel. «C’était plutôt confortable, mais je sentais bien que je n’étais pas un client comme un autre. J’étais mis à l’écart. Et puis une chambre d’hôtel, même si cela à l’air chouette, ce n’est jamais un chez-soi. Il fallait faire profil bas.» Son studio, il nous en ouvre la porte avec empressement. «Il fait un peu chaud mais c’est bien. Je suis chez moi, enfin.» Karim avait pourtant un appartement et une copine par le passé. «Ma vie semblait toute tracée, puis il suffit d’un problème et tout part en sucette.» En l’occurrence, ce souci de santé. Le projet de Karim: se remettre sur pied.

Marie a 21 ans. Depuis six ans, elle est aide-soignante dans une maison de santé. Elle occupait il y a encore peu un petit appartement en sous-location. «Le propriétaire voulait faire des travaux et faire passer mon loyer de 400 à 1300 francs. C’était impossible pour moi. Alors le bail a été résilié mais, heureusement, on m’a donné la chance de venir au Patio. Ce qui est bien ici, c’est que je ne me sens plus toute seule dans ma situation.» Marie a pour projet de trouver un apprentissage dans une pharmacie.

Christophe, lui, n’a pas de souci d’emploi. Il entame sa dernière année de formation d’assistant socio-éducatif. Avant le Patio, il dormait chez sa sœur, chez des potes ou «un peu partout». «Cela fait vraiment du bien de se poser enfin. Moi aussi, il y a un temps où j’avais une copine et un appartement. Quand ça a cassé, je suis tombé… Mon but, c’est de retrouver un vrai logement à moi.»

De la place pour six familles

Il y a aussi des familles au Patio. Six appartements de 2,5 pièces leur sont destinés. Hassan, sa femme Nim’O et leur bébé Huda occupent l’un deux. «Nous vivions à trois dans un studio de 17 mètres carrés avant de nous voir proposer ce logement. C’est peu dire que notre vie vient de changer», fait comprendre le père de famille. Ils sont Somaliens au bénéfice d’un permis B et soutenus par les services sociaux. Enfin logés, Hassan et sa femme souhaitent mettre à profit leur passage au Patio en prenant des cours de français pour une intégration qu’ils imaginent désormais à portée de main. Ils se surprennent à sourire. (24 heures)