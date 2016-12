Face aux excès de table, mieux vaut jouer la montre

Qui n’a jamais eu le mal de mer, pourtant bien vissé à une table, en décembre, avant que ne débute le repas? Les indigestions ne sont toutefois pas une fatalité, même durant les fêtes. Quelques conseils pour ne pas sentir trop fort les effets de la houle, voire pour ne pas couler à pic.

Car en cette période où le CHUV note une recrudescence d’intoxications graves à l’alcool (6 à 8 cas par jour le week-end), certains abus, dont la biture express, peuvent être mortels. «Ce genre d’intoxication provoque vite l’altération des réflexes et est associé à un risque augmenté d’accidents et pas uniquement sur la route: vertiges, chute ou autres chocs à la tête, explique Nicolas Bertholet, médecin associé au service d’alcoologie. C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’agir en présence d’une personne suralcoolisée: l’installer en position latérale de sécurité pour éviter un problème de déglutition et d’étouffement si elle est inconsciente, et appeler les secours dans tous les cas.»

Risque d’hypothermie

En cette saison froide, le risque d’hypothermie est en outre plus élevé, ajoute le spécialiste. Qui préconise de ne jamais dépasser lors d’occasions exceptionnelles une consommation de cinq verres d’alcool pour les hommes et de quatre pour les femmes. S’il est possible d’y intercaler des verres d’eau, c’est mieux, histoire d’hydrater le corps. Mais cela n’accélérera pas le travail du foie qui a besoin de temps pour se remettre, vu que l’alcool est par ailleurs très calorique: un whisky coca équivaut au quart des besoins nutritionnels journaliers. En résumé, la règle – une lapalissade – est d’étaler sa consommation dans le temps et d’éviter de consommer de grosses quantités d’alcool.

Diététicienne cheffe au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV, Muriel Lafaille Paclet ne dit pas autre chose pour ce qui concerne la nourriture: «Les Fêtes, c’est un état d’esprit où l’on devrait privilégier la qualité, le goût et le partage au détriment de la quantité, en explorant de nouveaux aliments, mais en évitant le gras et les boissons à bulles.»

Vêtements amples

Elle suggère de ne pas sauter de repas pour ne pas arriver affamé au réveillon. Et, une fois qu’on y est, de préférence habillé de vêtements amples pour ne pas comprimer le ventre, la nutritionniste recommande de temporiser, de bouger durant le festin, d’y intégrer un coup du milieu salvateur, en allant faire une promenade, en ressortant les albums photos ou en écoutant les poèmes de Junior.

Après la ripaille, chaque individu aura sa recette pour se retaper, en écoutant son corps. Thé de fenouil ou de tilleul?

(24 heures)