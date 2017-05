Feu vert des juges vaudois à l’interdiction de la mendicité

Le Grand Conseil n’a pas tordu la Constitution vaudoise en votant l’automne dernier l’interdiction de la mendicité sur le domaine public. C’est ce qu’a jugé mercredi la Cour constitutionnelle au terme de ses délibérations, qui étaient exceptionnellement publiques vu l’importance du sujet. Au Palais de Justice de l’Hermitage, quelques dizaines de personnes ont ainsi pu assister à ce moment d’anthologie dans la vie des institutions vaudoises. La plupart étaient là pour soutenir la cause des mendiants et leur liberté personnelle. Leur activité les exposera en effet à recevoir des amendes de 50 à 100 francs, voire bien plus pour celui qui envoie mendier des enfants ou constitue un réseau.

L’enjeu était capital. Car le recours – assorti d’un effet suspensif – bloque l’entrée en vigueur de l’interdiction, prévue initialement pour janvier. Le référendum lancé par la gauche radicale et les milieux chrétiens n’ayant pas abouti (lire ci-contre), seule la voie judiciaire peut encore venir en aide à ceux qui tendent la main. A ce titre, tout n’est pas joué, puisqu’un recours au Tribunal fédéral est possible, avec peut-être un nouvel effet suspensif. Secrétaire général du Grand Conseil, Igor Santucci ne pouvait donc pas dire, mercredi, quand l’interdiction de mendier serait effective. «C’est au Conseil d’Etat qu’il reviendra de fixer la nouvelle date.»

De toute manière, le collectif de recourants n’exclut pas de saisir le Tribunal fédéral. Ils sont douze à s’être engagés comme partie dans cette procédure, conseillés par l’avocat Xavier Rubli. Parmi eux, on retrouve l’associé de ce dernier, le Vert Luc Recordon, ainsi que la directrice du Centre social protestant, Hélène Küng, et Anne-Catherine Reymond, présidente de l’association catholique Sant’Egidio. Huit autres signataires sont des personnes en situation précaire, voire sans domicile fixe, et amenés à pratiquer la mendicité. Certains sont Suisses, d’autres Roms.

Intérêt public prédominant

La Cour constitutionnelle a rejeté la plupart de leurs arguments, mais les juges n’étaient pas tous d’accord entre eux sur certains points. Pour l’un, interdire la mendicité heurte la liberté économique. Pour d’autres non, car il n’y a pas de contrepartie à l’argent donné. Certains laissent la question ouverte s’agissant de la liberté religieuse – pouvoir faire l’aumône comme précepte chrétien ou islamique. Une atteinte à la liberté personnelle est aussi reconnue. Mais quatre des cinq juges ont estimé que l’intérêt public de l’Etat à maintenir l’ordre sur son territoire – «la mendicité suscite des réactions de gêne, de rejet, de réprobation, voire d’insultes» – justifiait quoi qu’il en soit ces atteintes aux libertés fondamentales. Un article de la Constitution prévoit en effet cette possibilité. Le Tribunal fédéral, qui a statué sur une interdiction similaire à Genève en 2008, avait déjà balisé le terrain dans ce sens et a été abondamment cité par la Cour.

Seule la juge Fabienne Byrde s’est prononcée en faveur du recours, estimant que l’interdiction totale de la mendicité était disproportionnée alors que la Ville de Lausanne a prouvé qu’une réglementation plus souple portait ses fruits, suggérant de faire une différence entre la mendicité passive et celle active, comme le font d’autres pays. Un distinguo qui n’a pas séduit les autres magistrats. «On doit agir avec réserve et ne pas se substituer au Grand Conseil en examinant quelle serait la meilleure mesure possible», a rétorqué le président, Pascal Langone.

Désillusion chez les recourants. «Nous prenons acte et allons discuter avec nos clients sur la suite à donner à ce verdict, commentait à chaud Xavier Rubli. Il est décevant que seule la juge Byrde ait fait l’effort d’analyser la proportionnalité d’une interdiction totale au lieu de se calquer sur ce qu’a dit le Tribunal fédéral en 2008. Celui-ci peut avoir un avis différent aujourd’hui, d’autant que l’interdiction à Genève est un échec que l’on a documenté.»

De son côté, le Comité vaudois contre l’interdiction de la mendicité a fait part de sa «consternation» face au jugement de la Cour. «Elle est restée emprisonnée dans une vision discriminatoire envers les plus pauvres, définissant l’intérêt public au seul regard des personnes bien portantes et bien-pensantes qui se disent «dérangées» par les mendiants. Cette vision est honteuse et indigne de notre société, dont la force se mesure au bien-être du plus faible de ses membres.» (24 heures)