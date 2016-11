Giboulées de nouveautés sur le Bô Noël

C’est parti! L’esprit de Noël va souffler sur la capitale vaudoise du 24 novembre au 24 décembre. Pour la seconde année consécutive, le nouveau marché de Noël rebaptisé Bô Noël va animer Lausanne en cinq endroits bien distincts: à Saint-François, au Flon, sous les arches du Grand-Pont, à Pépinet et à Chauderon.

Chauderon, le p'tit dernier

L’association Lausanne Noël a misé sur les nouveautés pour l’édition 2016, en ajoutant par exemple un Marché des amis à Chauderon, en plus des trois marchés thématiques existants déjà à Saint-François, à Pépinet et sous les arches du Grand-Pont. Ce nouveau venu est géré par les équipes de L’A-T-E-L-I-E-R et du Café Saint-Pierre. On y comptera huit chalets proposant des objets design, éthiques et gourmands.

Autre innovation, du côté du Flon cette fois-ci: les amateurs de glisse pourront s’en donner à cœur joie dans la première Pati-Roller-Disco musicale de Suisse, gérée par l’association La Fièvre. Les enfants n’ont pas été oubliés, puisqu’un village leur sera entièrement dédié sous les arches du Grand-Pont, les mercredis, samedis et dimanches de 13 h à 18 h. Au menu: un Tipi des contes avec notamment la présence d’Anne Richard, une chasse au Bô Trésor proposant deux balades dans le centre-ville sous l’œil de Caroline et Pierre Corajoud, le chalet du Bô-Père Noël et l’incontournable Bô Sapin. Le Village des enfants récoltera également les vieux jouets pour l’Action Solidarité de la Chaîne du Bonheur et l’opération Cœur à Cœur de la RTS.

Jazz et lumières

Avec ses 28 commerçants, le grand marché couvert de Saint-François n’échappe pas non plus à la nouveauté cette année. Du mercredi au samedi soir, les organisateurs ont monté une nouvelle scène offerte aux musiciens de la région. Et c’est le jazz de la Haute Ecole de musique de Lausanne qui fera swinguer la place tous les jeudis soir. Enfin, en collaboration avec le Festival Lausanne Lumières, des visites accompagnées et commentées des installations lumineuses auront lieu les vendredis et uniquement sur réservation. (24 heures)