Herbicide dans l'eau au-dessus de la nappe phréatique

Il y a quelques semaines, un lanceur d'alerte anonyme affirmait que l'eau de la nappe phératique située entre Bioley-Orjulaz et Bettens avait subi une pollution. Le «corbeau», qui met en cause depuis plusieurs mois le projet de machine à laver les terres polluées du groupe Orllati, dans la zone industrielle toute proche, affirmait que les sources de la Molomba étaient touchées par un micropolluant: le chlortoluron, un produit herbicide.

Les contrôles effectués dans l'eau qui alimente entre 10000 et 15 000 habitants de Bussigny et de plusieurs villages environnants ont montré que c'était faux. Le liquide est parfaitement potable. Des analyses ont toutefois continué dans la zone de compensation écologique d'une ancienne décharge ou des déchets polluants étaient autrefois entreposés, entre la zone industrielle de Bioley-Orjulaz et le secteur de protection des sources. Elle avait été assainie entre 2003 et 2008.

Herbicide découvert

Le résultat de ces examens vient d'être communiqué par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement, Jacqueline de Quattro. Elle répondait de manière urgente au Grand Conseil, en réponse au député écologiste Vassilis Venizelos. Les experts ont bien découvert des concentrations d'un pesticide dans les étangs.

Ils ont trouvé l'origine du polluant: il s'agit d'activités agricoles de traitement de cultures céréalières. Les spécialistes excluent une cause industrielle liée au groupe Orllati, actif dans le terrassement et la gestion des déchets de chantier. Selon l'Etat, le paysan a été identifié et, d'après l'enquête, il a agi dans un cadre légal et normal. Toujours selon les spécialistes, l'eau de la nappe phréatique n'est pas touchée. La durée de vie du chlortoluron ne serait pas suffisante pour atteindre le liquide souterrain. (24 heures)