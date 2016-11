Ils n’auraient pas payé leur employé durant quinze ans

Stéphane* a 17 ans quand il commence à travailler à la ferme de Robert et Rebecca Martin*, dans la Veveyse fribourgeoise. Il est placé là par ses parents, qui s’inquiètent pour son avenir après la résiliation de son contrat d’apprentissage dans l’ébénisterie.

Devenu quadra, Stéphane était assis lundi à la gauche du Ministère public du Tribunal correctionnel de Vevey. Celui-ci requiert 36 mois de prison, dont 6 mois ferme, contre le couple Martin pour tentative d’escroquerie, usure, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l’AVS et la LPP.

Fausse lettre

Concrètement, Robert et Rebecca Martin sont accusés de n’avoir jamais versé de salaire à Stéphane entre août 1994 et janvier 2011, de ne pas l’avoir déclaré et d’avoir créé de toutes pièces une lettre, datée de 2002 et signée par leur employé, stipulant qu’il continuait à travailler en renonçant à son salaire.

Des accusations niées en bloc par Rebecca Martin, qui semble très émue: «Il avait un salaire de 680 francs, puis c’est monté jusqu’à 1500 francs. Il était nourri, logé, blanchi. Chaque fois qu’on sortait, il venait avec nous. On l’a pris sous notre toit comme notre propre fils.» Aucun contrat n’a été signé, le salaire aurait été donné de main à main, une volonté de Stéphane et de son père, selon l’accusée. Elle explique à la Cour que la lettre a été écrite en famille avec Stéphane et à sa demande, suite aux problèmes financiers rencontrés par l’exploitation.

Des dires confirmés par son époux, qui soutient à chaque fois sa femme et qui semble complètement ailleurs et désintéressé par les discussions de la Cour, se tournant à plusieurs reprises pour regarder dehors ou fixer sa montre.

«Je touchais un peu d’argent de poche pour me payer mes cigarettes, mais, comme j’ai arrêté de fumer, ils m’ont dit que je n’en avais plus besoin»

Stéphane, de son côté, affirme n’avoir jamais reçu de salaire. «Je touchais un peu d’argent de poche pour me payer mes cigarettes, mais, comme j’ai arrêté de fumer, ils m’ont dit que je n’en avais plus besoin.» Concernant la lettre, il explique en avoir pris connaissance quand il a intenté une action au civil pour obtenir le paiement des salaires. La famille Martin ayant déposé cette lettre au dossier de la procédure civile en 2012.

Le volet civil de cette affaire a déjà été jugé et confirmé en appel. Il contraint les époux Martin à rembourser les salaires dus à Stéphane. Un expert indépendant en analyse d’écriture a affirmé lors du procès civil que des indices semblent indiquer «très fortement» que la lettre et la signature étaient écrites par la même main, celle de Rebecca Martin.

Asservissement?

L’avocat du plaignant et le Ministère public mettent en avant l’inexpérience de Stéphane, dont ont profité les accusés. Il avait très peu de contacts sociaux, si ce n’est quelques voisins et la famille Martin. Alors qu’il travaille encore pour l’exploitation, Stéphane prend conscience que sa situation n’est pas normale lors d’un échange avec une personne du monde agricole. Nul n’ose parler clairement d’asservissement, même si cet élément transparaît dans les plaidoiries.

Les avocats des deux accusés révoquent la thèse de l’isolement. La ferme étant proche d’une route fréquentée et Stéphane faisant pleinement partie de la famille. Il les suivait dans les fêtes et autres événements lui permettant de discuter avec d’autres employés du monde agricole.

Véritable escroquerie ou simple négligence de part et d’autre? Les juges trancheront aujourd’hui.

* Prénoms et nom d’emprunt (24 heures)