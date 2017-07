Interdiction générale de pompage sur le canton

«Il nous faut de la pluie.» C’est le cri du cœur lancé hier par Yves Chatelain de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud. «Il y a eu peu de précipitations ces dernières semaines et il fait chaud depuis le mois de juin. Nous avons dès lors décidé de publier dans la Feuille des avis officiels de ce vendredi une interdiction générale de pompage», souligne-t-il, confirmant une information parue dans La Broye Hebdo. La dernière décision similaire remonte à 2015.

«La faune piscicole souffre de cette situation», poursuit Yves Chatelain en donnant un exemple: «La température de l’eau de la Petite Glâne (qui s’écoule dans les cantons de Vaud et de Fribourg) a dépassé les 26 degrés.» Cette interdiction est valable jusqu’à nouvel avis et les responsables prévoient de faire le point chaque semaine sur l’évolution de la situation. «Nous aurions besoin d’un jour complet de pluie pour combler le manque.»

Des exceptions sont toutefois prévues car la situation peut être différente d’un endroit à l’autre. «Une carte interactive sera disponible dès aujourd’hui sur notre site Internet. La majorité des agriculteurs qui souhaitent irriguer leurs cultures devront donc s’armer de patience. C’est une situation qu’ils connaissent, ça fait partie du risque d’entrepreneurs», explique Frédéric Brand. Le chef du Service de l’agriculture et de la viticulture (SAVI) tient à préciser: «Ces derniers jours, ils ont dû mettre la priorité sur des cultures à valeur ajoutée, comme le tabac, les betteraves ou le maïs.» Un problème pour les agriculteurs? «Pas forcément, tout dépendra de la durée de l’interdiction.»

Pour le chef du SAVI, la solution d’avenir consiste à pomper l’eau dans les lacs et non pas dans les rivières et les ruisseaux. «Pour la région des Trois-Lacs par exemple, on a des réserves incroyables et le niveau ne baisserait que très peu en cas de pompage.»

A ce propos, les agriculteurs de Payerne et environs envisagent justement la création d’un réseau de conduites pour puiser l’eau à Chevroux dans le lac de Neuchâtel. Une étude a été lancée et les résultats sont attendus en 2018. (24 heures)