Jacques Nicolet peut-il mobiliser le centre droit?

C’est la grande question de l’élection au Conseil d’Etat en 2017: les sympathisants du centre droit sont-ils encore capables d’élire un UDC avec un système à la majoritaire? Si quelqu’un a la réponse, il peut se targuer de déjà connaître quelle majorité régnera sur le Château cantonal lors de la prochaine législature.

Choisir entre l’UDC et les Vert’libéraux

Depuis des mois, le PLR œuvre pour constituer une grande alliance avec l’UDC et les Vert’libéraux. En 2012, alliés à la seule UDC, les radicaux et les libéraux n’avaient pas réussi à décrocher la majorité à l’Exécutif. Mais à la veille des fêtes, l’Union démocratique du centre a indiqué qu’elle ne voulait pas des Vert’libéraux. Elle souhaite en rester à une alliance traditionnelle avec le PLR. Ce dernier a dû se résoudre à convoquer un congrès extraordinaire, le 18 janvier, afin de redéfinir sa stratégie. En d’autres termes, choisir entre l’UDC et les Vert’libéraux. «Il y aura des oppositions pour les deux variantes», note Marc-Olivier Buffat, président du groupe PLR au Grand Conseil.

«Une partie de nos membres ne veut plus de l’UDC, notamment chez les jeunes»

Les délégués se retrouveront face à un dilemme bien connu: l’arithmétique électorale ou les positions idéologiques. Calculette en main, l’alliance avec l’UDC semble la seule option possible pour espérer récupérer la majorité. Mais ces dernières années, cette alliée s’est souvent transformée en adversaire féroce. Et sur des thèmes chers aux libéraux-radicaux, comme l’ouverture à l’étranger, gage de prospérité économique pour le canton, selon eux. «Une partie de nos membres ne veut plus de l’UDC, notamment chez les jeunes», observe Marc-Olivier Buffat.

«J'ai un réseau dans le canton»

Les élections approchent, la logique mathématique devrait l’emporter. Jacques Nicolet veut en tout cas le croire. «Je comprends que le PLR soit déçu, commente le président de l’UDC vaudoise et candidat au Conseil d’Etat. Mais ce sont des gens cohérents, ils savent qu’avec une alliance solide avec nous, il y a moyen de récupérer la majorité au gouvernement.» Pour y arriver, les électeurs du centre droit devront glisser massivement son nom dans l’urne. Ce qu’apparemment, ils s’étaient refusé de faire en 2012, lorsque le candidat UDC s’appelait Claude-Alain Voiblet. «Je crois que j’ai un autre profil, estime le conseiller national, Jacques Nicolet. Et puis, j’ai un réseau dans le canton.» «C’est un candidat qui va assez bien avec le PLR», relève Marc-Olivier Buffat.

Un agrarien isolationniste

L’agriculteur de Lignerolle a évidemment un côté agrarien. Mais il est aussi entré à l’UDC au début des années 2000, une époque où Christoph Blocher incarnait le parti. Ce qui peut expliquer ses positions isolationnistes. Jacques Nicolet a fait campagne pour l’initiative dite «contre l’immigration de masse» (acceptée par les Suisses, mais refusée par les Vaudois) et il défend celle pour la primauté au droit suisse. Une initiative qu’il faut «balayer», selon son probable colistier, le PLR Pascal Broulis. «Je le redis: nos valeurs sont celle de l’Europe, et c’est en s’appuyant sur elles que nous continuerons de construire notre prospérité», a écrit récemment le conseiller d’Etat dans le magazine du Nouveau mouvement européen suisse. «Les différences entre les PLR et l’UDC sont à l’échelon national», coupe Jacques Nicolet. «L’entente entre nos partis au Grand Conseil est excellente», abonde Marc-Olivier Buffat. Reste à savoir si ces subtilités entre l’échelon national et cantonal sont jugées pertinentes par l’électeur éloigné des cuisines politiques.

Sur Vaud, l’UDC ne compte pas arrondir les angles. Elle s’appuiera sur son initiative tapageuse «contre l’intégrisme religieux» pour sa campagne électorale. Ce texte, mal vu d’une partie de la droite, n’aidera peut-être pas à mobiliser sa frange centriste lors du second tour pour faire élire Jacques Nicolet. Réponse le 21 mai prochain.