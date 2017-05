«Je deviens plus prudent à force d’avoir des ennuis»

La valeur du jour-amende pour sa dernière condamnation pour insoumission aux règlements et pollution a été ramenée de 630 à 590 francs. C’est plus à la mesure de sa capacité financière réelle, qui n’en est pas moins considérable. Agriculteur, éleveur, boucher-charcutier, technologue en alimentation, Michel Delévaux s’est bâti un véritable empire agricole et immobilier fort de 140 hectares et 29 immeubles. Son histoire est loin d’être un long fleuve tranquille.

A Lausanne, avenue Sévelin, sur 1200 m2, se trouve la plus atypique des boucheries de la capitale vaudoise. On s’y presse pour acheter au détail avec les prix de gros les meilleurs morceaux comme les plus humbles. «C’est mon quartier général, annonce Michel Delévaux avec un large sourire, dans son modeste bureau bardé d’écrans vidéo. Je suis ici chez moi en vertu d’un droit de superficie accordé par les CFF jusqu’en 2044.»

Le quinquagénaire a mis les administrations communales et cantonales sur les dents pendant plus de dix ans. Il a défrayé la chronique en automne 2013 lorsque une quinzaine de gendarmes et de fonctionnaires administratifs de l’Etat ont perquisitionné sa ferme de Colombier-sur-Morges pour y recenser les irrégularités.

Dénoncé pénalement, il est devenu la bête noire de la justice vaudoise pour des entorses aux règlements et quelques faux pas qui, mis bout à bout, lui ont valu une liste de reproches longue comme le bras. Résultat, une condamnation à plusieurs dizaines de jours-amendes lors d’un procès retentissant en juin 2015 à Nyon ainsi que la révocation d’un sursis pour une histoire antérieure. Et s’il a gagné auprès de la Cour d’appel cantonale un bout de son dernier recours pour une autre histoire du même genre jugée l’an dernier, c’est sur un point de détail, le montant du jour-amende.

Ribambelle d’infractions

Au fil des ans. Michel Delévaux a donc été reconnu coupable d’une ribambelle d’infractions, essentiellement en matière de police des constructions. S’y ajoutent d’autres à la protection de l’environnement, notamment lorsqu’un de ses fermiers a répandu accidentellement du purin dans un champ, ou encore à la loi sur les épizooties pour avoir pris en pension des vaches dont les papiers n’étaient pas en règle.

«Je deviens plus prudent à force d’avoir des ennuis», confie aujourd’hui l’intéressé, admettant que cela commence à faire beaucoup. Se sent-il harcelé par des contrôleurs depuis ces histoires? «Non. J’ai l’impression qu’ils sont contents, ils ont eu gain de cause puisque je n’ai pas recouru plus haut.»

Mais comment Michel Delévaux en est-il arrivé là? «C’est un entrepreneur dynamique qui va peut-être parfois un peu vite en besogne», répond Me Yves Hofstetter, l’avocat qui l’assiste depuis plus de trente ans. L’homme de loi signale qu’il n’y a pas de nouveau dossier pénal en cours pour son client. Ce qui ne veut pas dire que tout est réglé avec l’administration. Loin s’en faut.

«J’essaie d’argumenter»

«J’ai déposé une demande de régularisation des travaux illicites qui m’ont été reprochés à Colombier, cela peut se faire sous la forme par exemple de remise à l’enquête, indique Michel Delévaux. J’ai l’impression que ce dossier est bloqué. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection des lieux en mars dernier.»

Le boucher entrepreneur assume: «On peut dire que ma méthode, c’était «j’avance et je régularise ensuite», car un entrepreneur doit savoir prendre des risques. Mais mon idée, c’est d’être en ordre. Je ne suis pas un hors-la-loi, j’essaie d’argumenter.»

«Une dictature complète»

A ses yeux, la situation n’aurait pas dégénéré comme elle l’a fait si l’Administration cantonale s’était montrée plus souple. «Pour moi, c’est le Service du développement territorial qui fait problème. Je trouve qu’aujourd’hui les chefs de service sont beaucoup trop puissants. D’un côté, on nous encourage à entreprendre, de l’autre on nous met les bâtons dans les roues.»

Et d’ajouter: «Nous sommes dans une dictature complète. L’agriculteur est muselé par les paiements directs qui représentent souvent 70% de ses revenus et il est puni au moindre écart. C’est devenu un employé de l’Etat. Il n’ose rien dire.»

Une chose est sûre: Michel Delévaux ne s’est pas fait beaucoup d’amis en bâtissant son petit empire agricole à partir de fermes vendues aux enchères.

«Le monde agricole est très fermé, explique-t-il. En principe, on hérite de son père puis on se développe un peu. Alors quand vous faites l’acquisition d’un domaine mis aux enchères, il y a deux possibilités. Soit vous êtes traité en ami parce que vous faites partie du chœur ou de la fanfare, soit, si vous venez du dehors et qu’on ne vous voit pas souvent, ce qui est hélas mon cas, les gens se disent qu’ils auraient pu avoir l’affaire. Alors, au moindre pas de travers… Par exemple, aujourd’hui je n’achèterais pas la ferme de Colombier, parce que je l’ai obtenue face à la Commune, qui voulait l’acquérir sans dépasser un montant déterminé». (24 heures)