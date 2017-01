«Je perdais au jeu jusqu'à 15'000 francs en une seule soirée»

«Il m’arrivait de perdre de 8000 à 15'000 francs en une seule soirée. En tout, je pense que j’ai laissé entre 200'000 à 300'000 francs au Casino de Montreux. Je ne comprends pas comment j’ai pu être capable d’en arriver là.» Empathie mesurée, lundi au Tribunal correctionnel de Vevey, envers ce quadragénaire vêtu de noir qui plaide l’addiction au jeu pour expliquer ses détournements d’argent entre 2011 et 2014.

Après mûre réflexion, la Cour a tout de même décidé de suspendre le procès afin que soit conduite une expertise psychiatrique jusqu’ici refusée au prévenu. Cela devrait permettre de déterminer s’il est aussi accro au jeu qu’il le prétend. Non pour l’excuser, mais pour décider de son degré de culpabilité, et par là d’une diminution éventuelle de sa responsabilité pénale, laquelle permettra, le cas échéant, d’atténuer la sanction encourue.

«Il est important de dire que l’argent détourné ne l’a pas été pour ses besoins courants ni pour assouvir des goûts de luxe, relève son avocat. Il s’agit de savoir si sa dépendance au jeu a influencé son comportement, sachant que l’addiction peut inciter à commettre des délits.»

Une chose est sûre: ce père de famille, désormais fauché, figure maintenant sur la liste du Casino de Montreux des personnes interdites provisoirement de jeu. Appelée à la barre, la psychologue de l’établissement a expliqué qu’il avait lui-même demandé à ne pouvoir y être admis que deux fois par mois et que cette interdiction résulte de son non-respect de ce contrat volontaire. «J’ai voulu récemment me faire soigner au Centre du jeu excessif à Lausanne, affirme-t-il. Mais à 180 francs la séance, c’est au-dessus de mes moyens et l’assurance-maladie refuse de payer.»

Professionnel de la revente de voitures de collection, organisateur et commissaire-priseur dans des ventes aux enchères réputées auprès des amateurs de voitures anciennes, le prévenu admet avoir conservé à plusieurs reprises tout ou une partie du produit des ventes qu’il était censé remettre à l’ancien propriétaire. On lui reproche aussi quelques transactions fumeuses de voitures en leasing et les juges restent perplexes lorsqu’il affirme avoir remis 90'000 francs en main propres et sans exiger de reçu à l’ex-propriétaire d’un bolide vendu 128'000 francs aux enchères. Aujourd’hui, si l’accusé est toujours dans la branche, c’est comme simple employé dans un garage. (24 heures)