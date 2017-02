L’Alliance du Centre veut éviter les ratages de 2012

Plutôt discrète jusqu’à présent, l’Alliance du Centre (AdC) ne va pas tarder à entrer de plain-pied dans la campagne électorale. C’est que les cinq partis qui la composent – le PDC, Vaud Libre, le Parti bourgeois-démocrate (PBD), l’Union démocratique fédérale (UDF) et le Parti évangélique (PEV) – ont passé des mois à serrer les boulons de leur attelage. L’objectif est clair: éviter la dispersion de listes centristes dans les districts car, selon la formule consacrée, «l’union fait la force». Et c’est encore plus vrai quand un quorum de 5% menace de faire perdre aux formations qui n’atteignent pas cette barre toutes les voix recueillies.

Lors des élections de 2012, les partis du centre avaient obtenu douze sièges au Grand Conseil. Mais ils n’avaient fait liste commune que dans la moitié des districts, provoquant quelques beaux ratages. Comme dans l’arrondissement Jura-Nord vaudois, où l’alliance PBD-Vert’libéraux et celle PDC-UDF-PEV avaient chacune obtenu 4,8% des suffrages… Sur la Riviera, trois listes distinctes avaient cumulé près de 16% des votes. Mais une seule avait atteint le quorum, permettant l’élection d’un unique député Vaud Libre.

Principal obstacle à une grande alliance centriste, l’Alleingang des Vert’libéraux. Ils ont tourné le dos à l’AdC en espérant figurer sur le ticket libéral-radical pour le Conseil d’Etat. Econduits par le PLR, les voilà contraints de faire campagne seuls. A moins qu’ils reviennent aux côtés des cinq autres partis du centre pour sauver leurs sièges au Grand Conseil, désormais menacés.

«Pas sectaire»

«Nous encourageons nos sections locales à chercher des alliances ou des apparentements, que ce soit avec l’AdC ou le PLR», rappelle à ce titre le président vert’libéral, François Pointet. Et l’Alliance du Centre, pas revancharde – «ni sectaire», ajoute un de ses pontes – est prête à lui ouvrir la porte. «Il faut être pragmatique, j’ai à titre personnel toujours plaidé pour un grand rassemblement», commente Yves Pellaux, président du PBD vaudois. Les négociations sont déjà en cours dans certains districts. Tout cela se discute au niveau des sections, les affinités personnelles entrant en jeu. A Lausanne, par exemple, il ne fait pas de doute que les Vert’libéraux seront alliés aux PDC et consorts.

Au-delà de l’arithmétique électorale, l’Alliance du Centre a beaucoup gagné en cohésion par rapport à 2012, assurent ses différents membres. «Même si nous sommes petits, nous nous sentons écoutés par nos partenaires, qui ne nous considèrent pas comme des porteurs d’eau, juge François Bachmann, président du Parti évangélique vaudois. Nous avons convenu que les formations qui n’auront pas d’élus au soir du 30 avril participeront aussi aux préparations des séances du Grand Conseil, où elles pourront faire valoir leur point de vue.»

«Meilleure organisation»

«Il y a une tout autre dynamique, une meilleure organisation, un budget commun pour cette campagne et la volonté de construire quelque chose ensemble sur le long terme», résume Emmanuel Gétaz, de Vaud Libre. «N’ou­blions pas que l’Alliance du Centre a déjà fonctionné pour les élections fédérales de 2015 et a permis l’élection au Conseil national de Claude Béglé (ndlr: PDC)».

Ce dernier, coordinateur de l’AdC, estime qu’une «vraie relation de confiance est établie. On est même tombé rapidement d’accord sur un programme électoral.» Et ça n’allait pas de soi, car entre l’aile progressiste de Vaud Libre et celle chrétienne conservatrice de l’UDF et du PEV, il y a tout de même un fossé. «Disons qu’on a mis en avant ce qui nous rassemble, résume Claude Béglé. Mais dans chaque parti il y a des courants de sensibilités différentes.»

L’AdC est aussi tombée d’accord sur une stratégie pour l’élection au Conseil d’Etat. Elle présente au premier tour deux candidats, à savoir la municipale PDC de Mauborget Sylvie Villa et le député-syndic de Crassier Serge Melly, de Vaud Libre. Des deux, celui qui aura fait le meilleur score se maintiendra au second tour. (24 heures)