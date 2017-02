L'Alliance du Centre veut «faire barrage aux extrémismes»

Après de longs mois de travail en coulisses, l'Alliance du Centre (AdC) est entrée en campagne jeudi matin, au travers d'une conférence de presse. Les cinq partis qui la composent, le PDC, Vaud Libre, le PBD, l'Union démocratique fédérale et le Parti évangélique, étaient tous représentés pour insister sur la «cohésion» qui caractérise cette plateforme, l'«alchimie» même entre ses membres. Une chose est sûre: jamais leur union n'a été si ferme, au point de faire budget commun, programme commun, et communication commune.

«Historiquement, le centre vaudois a plutôt été divisé. Nous voulons le renforcer et lui donner de l'importance, sur le long terme», a expliqué Emmanuel Gétaz, de Vaud Libre. «Le centre n'est pas mou et insipide. Il est le garant de l'équilibre, du bon sens, du juste milieu, qui fait barrage aux extrémismes», a renchéri le conseiller national PDC Claude Béglé.

Comme annoncé, l'Alliance du Centre lance deux candidats pour l'élection au Conseil d'Etat. La municipale PDC de Mauborget Sylvie Villa, 53 ans, multi-diplômée (ETS, EPFL, IMD), entrepreneure et professeure HES fera campagne aux côtés de l'indépendant Serge Melly, 62 ans, député-syndic de Crassier et agriculteur. La première a notamment mis l'accent sur l'accès à la formation post-obligatoire et la création de «nouveaux modèles intergénérationnels» pour l'éducation des enfants. Serge Melly a plaidé la cause d'une agriculture de haute qualité, respectueuse de l'environnement tout en conservant sa diversité, qu'il fallait préserver de l'urbanisation intensive. Connu pour avoir joué un rôle majeur dans l'affaire des 523, le député a réitéré ses convictions «patriotes mais pas nationalistes», plaidant pour une ouverture aux autres cantons et aux autres pays.

«Il reste un mois avant le dépôt des listes pour de derniers ajustements»

Pour l'élection au Grand Conseil, l'Alliance du Centre compte bien présenter des listes unies dans un maximum de districts, et vise l'obtention de 8 à 10 sièges (ils en ont 6 à ce jour), a indiqué Claude Béglé. Des rapprochements avec les Vert'libéraux seront possibles localement, selon les cas. «Il reste un mois avant le dépôt des listes pour de derniers ajustements», a relevé Emmanuel Gétaz.

(24 heures)