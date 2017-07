L’appli qui choisit vos activités estivales

Vous cherchez une sortie dans la région mais ne trouvez pas d’idée? L’application Flyerz est faite pour vous. Développée notamment par Thibault Asselborn, doctorant de l’EPFL, elle n’ambitionne rien de moins que de vous proposer des virées ou des occupations qui vous plairont à tous les coups.

«L’utilisateur enregistre ses goûts, ses hobbys ainsi que ses centres d’intérêt et notre application lui proposera des sorties ou des activités correspondantes», explique Thibault Asselborn. Et d’ajouter que plus l’application est utilisée, plus l’algorithme s’adaptera au profil de l’utilisateur pour lui proposer des activités proches de ses coups de cœur. Mais que ceux qui craignent pour leurs données personnelles se rassurent, il est possible de s’inscrire de façon totalement anonyme, sans livrer d’adresse e-mail par exemple.

Contrairement à certaines applications de ce type qui existent déjà sur le marché, Flyerz se vante d’un très large éventail. «Notre application propose aussi bien des sorties nocturnes que des événements sportifs ou encore culturels», poursuit le chercheur.

Pour opérer sa sélection, l’algorithme puise dans des bases de données ouvertes telles que celles de Google ou de Facebook. S’appuyant sur le machine learning (l’apprentissage automatique en intelligence artificielle), l’application en tirera les événements les plus susceptibles de plaire à l’utilisateur.

Déjà téléchargée plus de 5000 fois, sur Android et iOs, Flyerz recense des activités en France, à Genève, à Lausanne ainsi que dans toutes les villes autour du Léman. Plus de 40 000 événements sont disponibles.

www.flyerz.ch (24 heures)