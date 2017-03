L’armée tourne les talons aux cordonniers

Équipement de demain

La disparition des vénérables Kampf­stiefel 90 s’inscrit dans une stratégie globale de renouvellement de l’équipement des fantassins, qui date justement pour l’essentiel des années 1990.



«Les derniers engagements à l’étranger ont montré qu’il fallait perfectionner les harnais, les poches des tenues, voire intégrer des systèmes qui permettent de garrotter les hémorragies, détaille Alexandre Vautravers, lieutenant-colonel et rédacteur en chef de la Revue militaire suisse. Les bottes de combat doivent être plus légères.»







Les nouvelles bottes KS 14 (photo) sont vendues 378 fr. au détail. Leur prix d’achat pour les militaires n’est pas connu. «La question qui se pose est de savoir si on entretient des systèmes d’industrie traditionnels, ou si on s’aligne sur les technologies actuelles», relève le spécialiste. C’est le parti pris des KS 14.

Plus basses (exit les élastiques de jambe), légères, résistantes aux griffures, elles sont conçues en bœuf de l’arc alpin avec un intérieur en gore-tex. Quant à la base, elle se compose d’un large pare-pierres et d’un lit plantaire en fibre de verre et en éthylène-acétate de vinyle.

Proches des chaussures de randonnée civiles, elles sont conçues pour s’adapter facilement aux pieds des recrues, qui devaient auparavant passer de pénibles kilomètres à «former» leurs deux paires. A moins que ce ne soit l’inverse.