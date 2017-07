L’assurance séisme attise les convoitises

«La décision est très individuelle»

Les propriétaires vaudois doivent-ils s’assurer à la suite des secousses de Château-d’Œx? Il ne sert à rien de se précipiter: «Le risque augmente toujours de quelques pour-cent dans les jours qui suivent une secousse relativement forte. Une assurance, elle, se calcule sur plusieurs années», relève Michèle Marti, au Service sismologique suisse. Un tremblement de terre de magnitude 6, susceptible de provoquer d’importants dégâts, voire de faire des victimes, peut se produire tous les 50 à 150 ans, n’importe où en Suisse. Le dernier séisme de cette ampleur remonte à 1946, dans la région de Sion. Quatre morts étaient à déplorer. Le Valais et Bâle restent les régions où la probabilité qu’une secousse se produise (aléa sismique) est la plus élevée. L’Assurance immobilière Berne en tient d’ailleurs compte dans le calcul des primes, nettement plus basses dans le canton de Vaud qu’en Valais. A quel moment faut-il donc s’assurer? «La décision est très individuelle. Elle dépend non seulement de la probabilité qu’un séisme se produise dans la région concernée, mais aussi de la disposition personnelle à prendre des risques, de l’état du bâtiment et du sous-sol. Celui-ci peut varier de manière très locale. Même sur 100 mètres, on observe des différences», relève Michèle Marti. Du côté vaudois, la présence locale d’un sol mou et instable, de bâtiments anciens et à haute valeur ou d’une forte densité d’habitations mène à un risque financier global important en certains points, comme le montre l’infographie ci-dessus.