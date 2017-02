L’errance des migrants SDF n’est pas terminée

Mercredi, c’est jour d’assemblée pour le Collectif Jean Dutoit. Dans une usine désaffectée de Romanel-sur-Lausanne, la petite communauté a fait son trou sans faire de bruit depuis août dernier. Sur les quelque 85 migrants qui en font partie, une trentaine sont réunis dans la grande salle commune aux murs de béton nu, agrémentée de fresques bariolées et de sofas de récupération. Comme chaque semaine, ils règlent les questions pratiques d’une cohabitation qui se veut parfaitement démocratique.

On les avait découverts pour la première fois il y a bientôt deux ans dans les jardins du Sleep-In de Renens. Depuis quelques mois, après avoir multiplié les occupations plus ou moins légales à Lausanne, ils ont quitté la ville et la lumière des projecteurs. Mais leurs tribulations ne sont pas finies. Ces hommes, jeunes, seuls et originaires d’Afrique ont trouvé refuge dans la zone industrielle de Praz-Roussy, un no man’s land paisible où leur squat passe inaperçu. Dans le voisinage, une fabrique d’éclairages et une entreprise spécialisée dans les pneus.

«Il y a très peu de chances qu’on puisse rester. Le propriétaire a été très clair avec nous sur le fait qu’il compte détruire le bâtiment en mai», explique Thomas *, un membre du collectif qui fédère à la fois les migrants et une poignée de personnes solidaires de leur cause. Parmi les habitants de l’usine, on aimerait croire au prolongement du contrat de confiance qui leur permet d’être là. C’est que la recherche d’un nouveau logement s’annonce compliquée, mais à deux mois de l’échéance, c’est clair: «On n’a pas de plan B», lance un locataire, qui comme tous les autres, préfère rester anonyme.

Retour à la case départ

L’année dernière, le collectif avait vécu exactement la même situation. Après avoir passé l’hiver dans une halle abandonnée à Renens, ils avaient dû vider les lieux au printemps. Conséquence: un campement aussi bondé qu’insalubre s’était formé dans les jardins du Sleep-In, pour la deuxième fois. Rebelote après un premier épisode en 2015. A Romanel, l’ordinaire paraît bien meilleur. Côté pile, la vie s’organise autour des corvées d’entretien, de cours de français dispensés par une association locale et d’une salle de sport improvisée. Côté face, à quoi les membres du collectif occupent-ils leurs journées? «C’est là qu’est tout le problème, explique l’un d’eux. Certains d’entre nous arrivent à trouver de petits jobs comme déménageurs ou videurs, mais toujours au noir. Avec les cours de français, on veut montrer notre volonté de nous intégrer, mais on n’y arrivera pas si on ne peut pas travailler.»

Surtout, depuis la création du campement du Sleep-In, le collectif traîne la réputation d’abriter des dealers. «On sait que les gens ont cette perception, mais ce n’est pas vrai, s’insurge un homme. S’il y a une pomme pourrie, ça ne devrait pas rejaillir sur tout le monde.» Le fait est que, début février, la Police de l’Ouest lausannois (POL) a participé à une action antidrogue dans les transports publics en concentrant ses contrôles sur la ligne du LEB. «On peut penser qu’une partie des locataires du squat de Romanel sont liés au trafic de stupéfiants. Ce n’est pas un secret», avance Olivier Fiaux, commandant remplaçant de la POL. Malgré cela, sur 48 personnes contrôlées, seules trois avaient quelque chose à se reprocher, et aucune ne venait du squat, ou d’Afrique.

Ses jours ont beau être comptés, la communauté de Romanel reste un pôle d’attraction pour les migrants en quête d’un toit. Pendant l’assemblée, une quinzaine d’hommes ont fait le pied de grue dans une autre pièce. Leur espoir: qu’on leur accorde un lit. A la fin, on prend leur nom. Le squat est plein et ne prend personne pour le moment. Thomas explique: «Certaines d’entre elles ont peut-être déjà quitté la région, mais il y a une centaine de personnes sur notre liste d’attente actuellement.»

* Prénom d’emprunt

(24 heures)