L’extrême gauche se désole du «consensus mou» du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat tirait mercredi un bilan positif de son action. Jeudi, l’extrême gauche en a livré une lecture moins consensuelle. L’occasion aussi pour l’opposition de gauche de lancer sa campagne pour les cantonales.

«La politique pratiquée est un consensus mou qui n’est pas digne d’un gouvernement qui se dit de gauche», a assené Pierre Conscience, secrétaire général de SolidaritéS Vaud, en guise d’introduction. Ensemble à Gauche a ensuite pointé une série «d’inactions» du Conseil d’Etat. Ou tout du moins sa tiédeur sur certains dossiers. Quand il n’a pas été reproché au gouvernement à majorité de gauche de freiner les élans progressistes venus du parlement à majorité de droite.

Dénonciation du durcissement en cours

En vrac: la sous-dotation en personnel de l’Etat de Vaud, qui ne permet pas de faire face au boom démographique, une fiscalité pas assez «redistributive», un Etat qui n’en fait pas assez pour financer l’accueil de jour. En matière d’asile aussi. «Le Conseil d’Etat s’est même assis sur une résolution du Grand Conseil qui proposait de suspendre les renvois Dublin vers l’Italie, a rappelé Hadrien Buclin, candidat SolidaritéS à l’Exécutif. C’est particulièrement choquant!» L’extrême gauche dénonce plus généralement le durcissement en cours actuellement. «L’un des gros points noirs de la législature.»

Le candidat Décroissance Alternative Yvan Luccarini, a pour sa part critiqué «le compromis érigé en dogme», pratiqué dans le cadre de la politique du logement. L’extrême gauche ne se remet pas du retrait de l’initiative de l’ASLOCA «lâchée par les partis socialiste et Vert» au profit du paquet logement tricoté au Conseil d’Etat et accepté le 12 février dernier par les Vaudois. L’initiative «donnait au moins une chance au droit d’expropriation», a encore souligné le candidat.

«Abus» au RI contre «largesses» aux fraudeurs fiscaux

L’intensification de la «traque aux abus des bénéficiaires du revenu d’insertion» hérisse aussi l’extrême gauche, «cette situation stigmatise des gens qui sont déjà précaires de par leur situation matérielle», avance Céline Misiego, candidate POP au Conseil d’Etat. Une traque qu’elle met en parallèle avec les «largesses» dont bénéficieraient de leur côté les fraudeurs fiscaux. «Cela fait des années que nous demandons des postes supplémentaires de contrôleurs fiscaux», rappelle-t-elle.

A l’image du Conseil d’Etat non désireux de présenter les bémols de son bilan, Ensemble à Gauche ne lui trouve aucun point positif. Tout au plus, peut-on «se féliciter de mises en œuvre dès lors que des propositions ont passé la rampe du parlement», observe le député SolidaritéS Jean-Michel Dolivo. Et de citer à titre d’exemple son postulat à l’origine des excuses du Conseil d’Etat aux enfants placés.

Au Grand Conseil, cette voix critique ne pèse pas lourd face au PLR et au PS, qui votent souvent en bloc la politique du Conseil d’Etat. L’actuel groupe La Gauche ne compte que cinq sièges sur cent cinquante au Parlement et espère logiquement renforcer son effectif pour la prochaine législature.

Sortir l’extrême gauche de son isolement?

Les blocs peuvent-ils par ailleurs se fissurer et sortir l’extrême gauche de son isolement? «Les frondeurs, au Parti socialiste vaudois, on ne les a pas encore vus, mais on espère qu’ils seront là demain», lâche Jean-Michel Dolivo.

«Le compromis s’est beaucoup construit sur une situation économique plutôt positive pour le Conseil d’Etat, enchaîne Hadrien Buclin. Si le taux d’imposition est maintenu à 13% dans le cadre de la RIE III, on va vers une période financièrement plus dure, qui pourrait être plus conflictuelle. Une frange du Parti socialiste sera alors peut-être moins encline aux compromis gou­vernementaux.» (24 heures)