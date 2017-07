L’usine à gaz du Pôle muséal

Certains profitent de leurs vacances d’été sur une plage pour tenter de remplir une grille grand format de mots croisés ou un sudoku niveau samouraï. De son côté, 24 heures s’est hasardé à établir l’organigramme de la gouvernance du Pôle muséal, aussi appelé Plateforme10. Ce projet consiste à construire de nouveaux bâtiments pour le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), celui de l’Elysée et le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (Mudac) sur la parcelle des anciennes halles aux locomotives à la gare de Lausanne.

Retracer cette organisation n’a pas été une sinécure. Outre une structure emberlificotée, il faut également suivre le personnel qui change de case. Récemment, il y a eu le transfert d’Anne-Catherine Lyon de la tête du Département de la formation et de la culture à la présidence de la future Fondation du MCBA.

Alors pourquoi faire simple si l’on peut faire compliqué? «Cet organigramme complexe s’explique par le fait que ce projet regroupe plusieurs institutions, au début tout était à faire, note Catherine Labouchère, vice-présidente de la Fondation de soutien à la Plateforme Pôle muséal et députée PLR. Il va se simplifier au fur et à mesure de l’avancée du projet. Les choses vont s’arranger d’elles-mêmes.» L’Etat de Vaud confirme que ce dispositif est appelé à s’amincir.

Intégrer un maximum de monde

Les enseignements tirés de l’échec dans les urnes du Musée cantonal des beaux-arts à Bellerive en 2008, ont également joué un rôle dans l’élaboration cet organigramme. L’idée de base était d’intégrer un maximum de monde au nouveau projet afin d’éviter qu’il ne soit bloqué. Par exemple, le «groupe de concertation» est constitué d’anciens opposants et de partisans de Bellerive. Maintenant que le Pôle muséal à la gare est bien avancé, que la menace référendaire est derrière, ce groupe tombe gentiment en désuétude.

Comme le résume une membre qui siège dans l’un de ces comités: «Vu de l’extérieur cela peut paraître une usine à gaz, mais cela permet de mettre tout le monde dans le bateau et cela fonctionne très bien.» Effectivement, les résultats sont là. Moins de dix ans après un refus en votation populaire, les murs du futur MCBA se dressent aux abords des voies de chemin de fer.

L’avancement du projet ne doit probablement pas grand-chose à cette organisation labyrinthique. L’efficacité est due à l’exercice plutôt vertical du pouvoir au sein de Plateforme10. Malgré ce que pourrait laisser penser l’organigramme. Certes, des gens sont concertés, siègent dans divers comités, mais c’est le Conseil d’Etat qui décide.

La genèse du projet en est d’ailleurs la parfaite illustration. Après l’échec de Bellerive, un «groupe cantonal d’évaluation des sites» est constitué par le gouvernement pour choisir le meilleur lieu où implanter le futur musée. Le 30 septembre 2009, ce groupe rend ses conclusions: le meilleur site est celui de la place de la Riponne à Lausanne. Dans la foulée, le Conseil d’Etat annonce que le Musée cantonal des beaux-arts se construira sur les halles aux locomotives.

Les nominations du Conseil d’Etat

L’homogénéité du personnel qui compose cet organigramme participe aussi à asseoir l’autorité du Conseil d’Etat. Les personnes-clés ont toutes été nommées par l’Exécutif cantonal. Que ce soit Chantal Prod’Hom à la présidence du Conseil de direction, les directeurs de musées, Bernard Decrauzat au Comité de liaison ou encore dernièrement Anne-Catherine Lyon à la présidence du conseil de la future Fondation du MCBA. La Commune de Lausanne, elle, n’est que «partenaire» de ce projet cantonal.

Il faudra néanmoins voir comment évolue cette organisation. Les élections cantonales de ce printemps ont mis fin au duo formé par Pascal Broulis et Anne-Catherine Lyon. Les deux conseillers d’Etat siégeaient ensemble depuis 2002 et sont proches. Une complicité qui ne se retrouvera peut-être pas entre Pascal Broulis et la nouvelle élue Cesla Amarelle.