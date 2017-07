«La Caisse de chômage a permis la fraude en ne respectant pas la loi»

Fin avril, 24 heures révélait la fraude de la Caisse cantonale de chômage réalisée par des patrons de petites entreprises de la construction avec deux collaborateurs du syndicat Unia. En mettant en faillite leurs propres sociétés, les patrons en profitaient pour déclarer davantage d’employés impayés qu’ils n’en avaient.

Ainsi la Caisse cantonale vaudoise de chômage a versé des indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) pour plus de 3 millions de francs à des travailleurs qui n’existaient tout simplement pas. Ces ICI sont octroyées au maximum pour les quatre derniers salaires de travailleurs impayés en raison de la faillite de leur entreprise.

Mais cette vaste arnaque a aussi dévoilé les pratiques étonnantes de l’Etat. Si la Caisse cantonale de chômage n’avait visiblement pas conscience de verser des indemnités pour salaires impayés à des travailleurs fictifs, elle a toutefois indemnisé des employés interdits de séjour et de travail en Suisse. Le 3 mai, le conseiller national PLR Olivier Feller déposait une interpellation au sujet des directives du SECO concernant ces indemnités. Le Conseil fédéral vient de lui répondre. Réaction.

Selon vous, l’Etat a soutenu le travail au noir?

Verser une indemnité à un employé qui ne paie pas ses cotisations et séjourne illégalement en Suisse, ce n’est pas de la tolérance pour le travail au gris, à savoir qu’on ne protège pas une personne illégale qui est affiliée aux caisses sociales. En réalité, les directives du SECO s’accommodent et acceptent le travail au noir. Dans ce texte, il est dit: «Les travailleurs au noir peuvent faire valoir leur créance envers leur employeur en cas de faillite.»

Alors même que le Conseil fédéral dit vouloir lutter contre ce phénomène…

Oui, et c’est bien le problème. Le Conseil fédéral affirme faire de la lutte contre le travail au noir une priorité. Or, dans sa réponse à mon interpellation, il couvre le SECO et prétend que payer des travailleurs illégaux est conforme à la loi.

Et selon vous, cette pratique serait pourtant illégale?

Lorsqu’on lit la loi sur l’assurance-chômage (article 51 et suivants), il n’est prévu nulle part une indemnisation d’un travailleur au noir, ni au gris d’ailleurs. Deuxième élément: dans l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité adoptée par le Conseil fédéral, on lit à l’article 77 que le travailleur qui veut obtenir une indemnité en cas de faillite (ICI) de son employeur doit présenter plusieurs documents à la caisse de chômage. Soit son certificat d’assurance AVS/AI, son permis d’établissement ou de séjour, ou s’il est étranger, son autorisation de séjour. En clair, l’assuré doit prouver que ses cotisations sont payées. Et s’il est étranger, il doit montrer son titre de séjour. Comment le SECO peut-il donc admettre le travail au noir alors même que le Conseil fédéral oblige l’assuré à produire ces pièces?

Dans sa réponse, le Conseil fédéral précise que dorénavant le SECO devra insérer dans ses directives l’obligation pour les caisses de chômage de signaler les travailleurs au noir.

Cela confirme qu’aujourd’hui, les caisses n’ont pas besoin de dénoncer le travail au noir, ce qui est très curieux. En même temps, les indemnités continueront quand même à être versées aux illégaux!

Vous dites que les caisses de chômage ont aussi leur part de responsabilité. Pourquoi?

J’ai réalisé que le problème va au-delà de l’escroquerie et de l’inconsistance des directives du SECO. Un office cantonal qui respecte l’article 77 de l’ordonnance, ce qu’il est tenu de faire, est tout simplement dans l’impossibilité de verser des indemnités à des employés fictifs. Dans le cas de la fraude de la Caisse cantonale vaudoise de chômage, cette dernière n’a donc pas respecté la loi, ou alors elle a appliqué aveuglément les directives du SECO. Par ses pratiques, la Caisse de chômage a permis la fraude en ne respectant pas la loi.

Le Conseil fédéral conclut, dans sa réponse, qu’il est impossible d’écarter tout risque d’abus. Se donne-t-on vraiment les moyens de lutter contre ce type de fraude?

Il est vrai qu’il y aura toujours des tricheurs, mais le rôle des pouvoirs publics est d’éviter ces fraudes. Donc il faut imposer des règles simples et claires et les appliquer sur le terrain. Dans ce cas-là, les règles n’ont pas été retranscrites dans les directives du SECO.

Vous dites que la réponse du gouvernement n’est pas satisfaisante. Qu’allez-vous faire maintenant?

Je souhaite intervenir à nouveau en septembre devant le Conseil national pour demander au Conseil fédéral comment il justifie de couvrir des directives du SECO qui ne respectent pas les règles qu’il a lui-même édictées. (24 heures)