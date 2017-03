La Fête des chanteurs cherche 200 bénévoles

A neuf semaines de son coup d’envoi la Fête cantonale des chanteurs vaudois (FCCV) cherche encore deux cents bénévoles. Près de cinq cents seront en effet nécessaires pour assurer le bon déroulement de la 49e édition de cette fête quadriennale, qui réunira près de 3400 choristes de tous âges les week-ends des 13 - 14 et 20 - 21 mai prochains à Echallens.

Des annonces sont récemment parues dans la presse locale et le comité vient de recontacter les sociétés organisatrices pour les inciter à être un peu plus actives dans la recherche de personnes de bonne volonté. «Le recrutement pour le montage des infrastructures ou le service sous cantine se passe plutôt bien, apprécie toutefois le président du comité d’organisation Didier Amy. Il est par contre plus difficile de trouver les commissaires qui accompagneront chaque société durant chaque journée.»

Selon l’organisateur, le recrutement plus ou moins simultané de bénévoles par la 4e Fête du blé et du pain - qui se tiendra au même endroit un an plus tard - n’est pas responsable de ces difficultés. «Elles proviennent plutôt du côté plus contraignant de ces postes impliquant d’être présent par journée entière, de 8 h à 18 h». Didier Amy précise au passage que les deux comités ont eu plusieurs fois des échanges. La Fête du blé sera ainsi présente à la FCCV par l’entremise d’une annonce dans le livret de fête et, surtout, sur un char du cortège populaire du dernier dimanche après-midi.

En attendant cette grande parade finale, les préparatifs se poursuivent. En guise d’échauffement, une nouvelle exposition temporaire dédiée sera vernie à la Maison du blé et du pain le 16 mars. Echallens accueillera aussi l’assemblée générale des Chanteurs vaudois SCCV le 19 mars. Deux concerts préliminaires seront ensuite organisés: deux représentations de la Messa di Gloria de Puccini les 29 et 30 avril au Théâtre du Jorat et une bataille musicale humoristique entre quatre ensembles (Voix de Lausanne, Voix 8, The Postiche, Barbershop au féminin et Le Quatuor Symphonique), à découvrir le 3 mai à Goumoens-la-Ville.

www.leschantsencoeur.ch (24 heures)