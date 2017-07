La Jeunesse joue les bénévoles avec l’espoir d’organiser le rallye du siècle

Dès mercredi s’ouvrent les festivités du Giron du Centre à Poliez-Pittet. Le week-end dernier, c’est à Bioley-Orjulaz que les Jeunesses se sont retrouvées. Celle du Mont-sur-Lausanne est sur le pont. Les membres enchaînent les deux manifestations, à une dizaine de kilomètres l’une de l’autre, en offrant leur temps aux organisateurs.

Une quinzaine de bénévoles de la Jeunesse du Mont-sur-Lausanne était présente chaque soir au Challenge de Bioley-Orjulaz. Les Montains ont rempli les cases vides du planning des bénévoles: «De mercredi à dimanche, nous étions présents au karaoké et au bar entre 1 h et 5 h du matin», explique Dylan Roduit, vice-président de la candidature du rallye FVJC 2019 (Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes) au Mont-sur-Lausanne. La Jeunesse poursuivra son marathon du bénévolat ce week-end au Giron du Centre de Poliez-Pittet entre service au bar, cuisine et arbitrage des compétitions sportives.

Année de jubilé

Derrière cet engouement, une ambition: la volonté d’accueillir le rallye du 100e de la FVJC en 2019. Depuis un mois, la Jeunesse du Mont est candidate à l’organisation de l’une des manifestations qui marquera cette année de jubilé. «Notre Jeunesse est motivée et souhaite se lancer dans une candidature de grande ampleur», explique Dylan Roduit. L’étudiant de 24 ans ajoute: «En 2012, nous avons organisé un giron mais nous étions les seuls candidats. C’est donc la première fois que la Jeunesse du Mont-sur-Lausanne vit vraiment l’adrénaline d’une candidature.»

Si le rallye n’a lieu que dans deux ans, le travail a donc débuté ce week-end. Une des tâches principales des candidats est en effet d’apporter de l’aide aux autres Jeunesses pour se faire connaître et récolter des votes lors de l’assemblée générale de janvier 2018 qui désignera les organisateurs. Mais pour Yann Stucki, président de la commission du 100e anniversaire de la FVJC, «c’est surtout l’esprit des Jeunesses qui parle: l’entraide et la solidarité. Les Jeunesses ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre.»

Plus de 30 000 personnes attendues

André Guex, membre de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, est un soutien de poids pour la Jeunesse. Lui-même ancien membre de la Société, il commente: «Concrètement, la Commune se porte caution et offre un soutien matériel et logistique. Les installations sportives du Châtaignier pourraient être mises à disposition.» Côté budget, «nous avons voté un apport de 3000 fr. pour financer notre candidature. Le reste du budget devra être trouvé auprès de sponsors, principalement des entreprises locales», annonce Dylan Roduit.

Le rallye aura lieu le cinquième et dernier jour d’un giron qui pourrait attirer plus de 30 000 personnes. «Les rallyes participent à la promotion du patrimoine local et permettent de faire découvrir un village», précise Yann Stucki. La Jeunesse de Gollion et une alliance entre la jeunesse d’Ecublens-Chavannes et celle de Saint-Sulpice sont aussi candidates à l’organisation du rallye.

L’année 2019 sera exceptionnelle pour la FVJC. Le 24 mai 1919, 26 sociétés s’unissaient pour créer la Fédération. Cent ans plus tard, 206 sociétés de Jeunesse fêteront cet anniversaire à travers quatre manifestations de taille. (24 heures)