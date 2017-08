La course moto qui marie glissades et rigolades

Une ligne de départ, un ovale en terre à parcourir un certain nombre de fois et un vainqueur à l’arrivée. Né au début du siècle passé aux Etats-Unis, le dirt track constitue probablement la variante la plus simple de la course moto. Remise sur le devant de la scène par le phénomène vintage, la discipline est parfois désormais assaisonnée d’une louche de folie: les pilotes peuvent alors s’aligner au guidon de scooters, motos de routes, choppers, quads et même de… tondeuses à gazon. Un délire sportivo-mécanique qui débarquera pour la première fois dans le canton samedi 19 août à Orny, puis trois semaines plus tard à Payerne (voir ci-contre).

«La seule chose qui sera interdite, c’est les pneus à crampons. Pour le reste, nous accepterons tout le monde», souligne Julien Lasserre. Président et fondateur du Moto Club du Milieu du Monde (MCMM), ce passionné a trouvé dans l’organisation d’un dirt track une nouvelle source de motivation: «Après dix éditions de notre enduro, nous commencions à ressentir une certaine lassitude, en particulier à cause de la lourdeur de l’organisation. Mais à force de voir des épreuves de dirt track se créer en Europe, on a eu envie de se lancer.»

Pour cette première, le club s’est fixé un objectif de cinquante participants, dont des enfants. Une autre première à laquelle tenait le président. Par rapport à un enduro, la course sera beaucoup plus simple à organiser. La piste d’un demi-mile (805 m) peut en effet être tracée sur un seul champ, alors que la dernière édition de l’enduro avait nécessité des accords avec vingt-deux agriculteurs! Enfin, la situation de l’anneau de terre au pied d’un talus, assurera au public de pouvoir suivre confortablement l’intégralité des courses.

La démarche sera similaire les 9 et 10 septembre à Payerne, sans l’aspect compétition toutefois. Le 1er Ovalattitude sera en effet une sorte de test, organisé en marge du Motocross de la Broye. Initiateur de ce dirt track broyard, Sébastien Gobalet explique son projet: «Nous essayons depuis quelques années d’élargir la manifestation en y intégrant des éléments comme une course VTT le vendredi soir ou un pump track (ndlr: circuit bosselé pour les vélos). L’Ovalattitude vise le même but: permettre à des gens de se faire plaisir, sans craindre de prises de tête comme il y en a trop souvent dans le monde de la compétition.» (24 heures)