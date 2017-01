La droite impose sur le fil sa vision de l’horaire des garderies

Le mercredi après-midi, il y a suffisamment d’activités sportives et de loisirs pour les enfants dès 8 ans. Pas besoin donc d’obliger les garderies à ouvrir pour les accueillir. Ce d’autant que cela représenterait une charge financière importante pour les communes. C’est en substance l’argument qui a gagné mardi au Grand Conseil à propos de la loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE).

Par 68 voix contre 67 (et 2 abstentions), les députés ont donc refusé en premier débat la proposition de la gauche et du centre à propos des horaires des garderies. L’idée était de les obliger à accueillir les bambins jusqu’à 10 ans le mercredi après-midi. Finalement, l’obligation ne sera valable que pour les enfants jusqu’à 8 ans, comme le défendait la conseillère d’Etat socialiste Nuria Gorrite. Selon elle, 19 des 28 réseaux d’accueil de jour proposent déjà une offre jusqu’à 10 ans.

Le système plus large des horaires d’ouverture différenciés et obligatoires en fonction de l’âge des enfants n’a pas été remis en question mardi. Pour la droite, le nouveau socle est déjà un progrès. Quant au mercredi, c’est «la frontière entre ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas», selon la libérale-radicale Claudine Wyssa. «Ce qui est faisable, c’est ce qui est payable», ajoute la présidente de l’Union des communes vaudoises (UCV). Pour elle, si une demande d’horaires plus larges émerge, les communes sauront y répondre.

Sa collègue Laurence Cretegny est plus directe contre l’idée de la gauche. Elle a tenu à raconter mardi comment elle a jonglé entre sa vie de mère et son métier d’agricultrice. «Devons-nous faire des parents des assistés?» ajoute-t-elle.

Réponse directe de la gauche: ce n’est pas parce que certaines familles ont pu s’en sortir que toutes y arrivent. «Nous ne parlons pas de vos vies personnelles, mais d’aider chaque famille», tonne la socialiste Myriam Romano-Malagrifa, également municipale de la Jeunesse à Renens.

Outre l’argument de permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale, la gauche et le centre s’inquiètent de l’âge des enfants concernés. «Un enfant de 8 à 10 ans, c’est jeune», rappelle le démocrate-chrétien Manuel Donzé, l’un des deux auteurs de la proposition refusée par la droite. «Un enfant de cet âge ne doit pas être livré à lui-même le mercredi après-midi.» (24 heures)