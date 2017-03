La facture policière menace de plomber les carnavals

Une page, quatre articles. Cette courte loi adoptée en mars 2013 par le Grand Conseil a déjà fait une victime: les 30e Brandons de Grandson n’auront pas lieu cette année. Le raccourci est simpliste, mais les organisateurs n’y vont pas par quatre chemins. Sans la «Loi sur la facturation des prestations fournies par les services de l’Etat lors de manifestations», la cité d’Othon aurait fêté la fin de l’hiver comme le veut la tradition.

Ce qui a changé, c’est que les carnavals, girons et autres manifestations jugées à risque se voient facturer la présence des gendarmes mobilisés pour l’occasion. Avant, ils ne payaient que les interventions effectives de la police, s’il y en avait. En 2014, les organisateurs ont eu des palpitations en découvrant les premiers devis de la police, établis sur la base du formulaire POCAMA. Un régime d’exonération est prévu et le Conseil d’Etat se voulait rassurant. Car la raison d’être de la loi, c’est surtout de formaliser la participation à l’effort sécuritaire des grands raouts type Paléo, Montreux Jazz… Idem pour les clubs sportifs tels que le LHC ou le LS, dont les matches impliquent d’importants déploiements policiers. Plusieurs centaines de milliers de francs sont en jeu sur l’année.

Bénéfice englouti

On est dans une autre échelle avec les carnavals, mais la facture pèse lourd sur leur modeste budget. Président des Brandons de Grandson, Mathias Schuler détaille les comptes: «On a reçu un devis de 4000 francs en 2014 et d’un peu moins de 9000 francs l’année suivante, soit près de 10% de notre budget. Au final, nous avons été totalement exonérés car notre manifestation a été déficitaire. Par contre, l’an dernier, nous avons pu mettre de l’argent de côté et le devis d’environ 9000 francs a été diminué de 75%. C’est tout notre bénéfice qui a disparu.»

La goutte d’eau de trop pour le comité, qui a jeté l’éponge pour l’édition 2017. Comme toute fête tributaire de la météo, un carnaval doit pouvoir se faire un bas de laine afin d’affronter les chiffres rouges des mauvaises années, dit Mathias Schuler. Il rappelle que les organisateurs sont tenus d’engager un service de sécurité privé, qui représente déjà quelque 15 000 francs dans le cas de Grandson. «Ces problèmes d’argent découragent tout le monde et ont fini d’essouffler le comité.» Un retour est toutefois espéré en 2018, avec l’aide de la Commune, qui a tenté de plaider la cause de ses brandons à Lausanne.

Du côté du staff des autres carnavals, on confirme qu’une exemption totale est octroyée si la manifestation est déficitaire. Sans quoi, il reste quasi toujours quelque chose à payer à l’Etat, ce qui vient grever le bénéfice. Souvent un quart du devis initial, c’est-à-dire quelques centaines voire plusieurs milliers de francs selon la taille de la fiesta. «C’est des sponsors de plus à trouver. On s’y fait, on n’a plus le choix», lâche, fataliste, le président des Brandons de Moudon, Frédéric Monney.

Le contexte est difficile pour ces bénévoles qui composent avec une réglementation toujours plus stricte au fil des ans, relèvent-ils unanimes. Prudents, la plupart témoignent anonymement vu qu’ils doivent quémander un abattement chaque année. Le président des Brandons de Payerne Sylvain Hostettler préfère encenser le travail de la police et insiste sur le fait que sa manifestation «est logée à la même enseigne que les autres». Mais il y a tout de même des chanceux: à Yverdon, la présence des forces de l’ordre est offerte par la Ville. Car c’est la Police Nord vaudois qui sécurise les abords de la manifestation.

A Sainte-Croix, les autorités locales ont décidé de se battre. «C’est une question de principe», dit le municipal Cédric Roten. «Nous allons envoyer un courrier au Conseil d’Etat car nous ne trouvons pas normal que le carnaval doive payer cette facture. La Commune verse l’équivalent de 2 points d’impôts pour la sécurité. La présence policière renforcée durant la fête devrait être comprise dans cette enveloppe. Après tout, quand le président chinois ou un secrétaire d’Etat américain est en visite à Lausanne, le poste de police de Sainte-Croix reste exceptionnellement fermé durant deux jours car les agents sont mobilisés ailleurs. Et on ne touche pas une ristourne pour autant», illustre l’édile. Il précise: «Le problème est politique et non opérationnel. Sur le terrain, tout se passe très bien avec la police». (24 heures)