«La fête permet de présenter le monde choral vaudois dans toute sa diversité»

Enfant du Gros-de-Vaud et d’une famille de choristes, Lise Dutruy vivra dès samedi à Echallens sa première Fête cantonale en tant que présidente de la Société cantonale des chanteurs vaudois (SCCV). L’occasion de lui poser quelques questions sur cette double vision de l’événement et les raisons pour le grand public de s’y intéresser.

Que représente cette fête pour la présidente cantonale que vous êtes?

C’est un moment phare permettant de prendre tous les quatre ans une sorte de photo de toutes les sociétés qui font la vie chorale dans notre canton, y compris celles qui ne sont pas membres de la SCCV. C’est un moment festif où l’on se retrouve, mais aussi, pour certains, un vrai objectif pour lequel on se prépare. Se produire devant un jury et entendre ses commentaires permet de savoir où l’on se situe. La fête permet aussi de présenter le monde choral dans toute sa diversité, bien plus grande que ce qu’on imagine généralement.

Quelles sont pour le grand public les raisons de s’y intéresser?

D’abord, tous les genres choraux ou presque seront représentés. Mais la fête va aussi envahir tout le bourg d’Echallens, avec douze guinguettes et de nombreuses animations. Le public pourra assister aux prestations devant jury, à des concerts de galas (ndlr: tous deux payants), mais aussi à des concerts gratuits. Je pense par exemple aux chantées qui auront lieu chaque soir à 21 h sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Et puis, il ne faudra pas rater le grand cortège final du dimanche après-midi dans dix jours.

Enfin, que représente cette fête pour l’habitante d’Eclagnens que vous êtes, nièce du compositeur Robert Mermoud (1921-2005) et sœur du regretté conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud?

Jean-Claude avait présidé le comité d’organisation de la même fête, à Echallens, en 1997. La revivre aujourd’hui au même endroit sera donc très touchant. Il aurait adoré participer à celle-ci vingt ans plus tard. (24 heures)