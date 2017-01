La fin de l’anonymat pour voir la taxation des autres

Le Conseil d’Etat siffle la fin de la récréation. Depuis le 1er janvier, il n’est plus possible d’aller guigner discrètement le résultat de la taxation des contribuables vaudois.

Dans ce canton, il était possible de demander à l’Administration fiscale le revenu et la fortune imposables d’un tiers, ou le bénéfice et le capital imposables d’une entreprise, de façon anonyme et en payant 50 francs. Avec la nouvelle année, les règles changent. Il est toujours possible d’obtenir ces informations, mais, par «souci de transparence», l’identité de la personne qui a demandé les renseignements sera communiquée au contribuable concerné, explique l’Etat. Au passage, l’émolument grimpe à 60 francs afin de financer cette démarche supplémentaire de l’Administration cantonale des impôts.

Des principes de 1958

Le Conseil d’Etat a donc décidé d’apporter des modifications à une réglementation qui se base sur des dispositions remontant à 1958. «Plusieurs personnes ont demandé au préposé à la protection des données et à l’information si c’était légal de fournir ce genre de renseignements à des tiers, raconte Pascal Broulis, conseiller d’Etat responsable des Finances. Ça l’est, mais c’est considéré comme une information sensible. Avec cette adaptation, les gens concernés seront au moins informés.»

Les insolents qui voudraient connaître le revenu et la fortune imposables de leur patron, voire d’un élu, devront désormais le faire à visage découvert. Ce qui peut calmer certaines ardeurs. La question n’est pas là pour Pascal Broulis. «Les demandes ne proviennent pas de particuliers mais de sociétés commerciales», explique-t-il. L’adjoint de la Direction générale de la fiscalité à l’Etat de Vaud Pierre Curchod abonde: «Les cas les plus fréquents sont les instituts financiers pour les petits crédits ou les régies pour les garanties de loyer.» L’administration reçoit plusieurs centaines de requêtes par année. Mais le nombre de ces demandes aurait tendance à baisser.

Toujours pas d’opposition possible

Un petit tour d’horizon des pratiques en vigueur ailleurs en Suisse permet de constater que l’Etat de Vaud n’est pas le plus hermétique en la matière. Certains cantons ne donnent aucune information fiscale. Ou de façon exceptionnelle. Lorsque le contribuable concerné a donné son accord par écrit. Comme c’est le cas à Genève. Dans le canton de Vaud, il n’est pas possible de s’opposer à la communication de son revenu et de sa fortune imposables.

Mais seuls les contribuables vaudois taxés de manière ordinaire sont touchés par cette transparence. Car il existe des restrictions. Les données des personnes au forfait fiscal ou les entreprises à statut spécial, holdings et autres, ne sont pas communiquées, comme le rappelle Pierre Curchod: «Cela s’explique par le fait que les personnes «au forfait» ne sont pas imposées sur leur revenu et leur fortune, mais d’après leurs dépenses. Tout comme les entreprises à statut ont un régime d’imposition spécial par rapport à leur bénéfice.» (24 heures)